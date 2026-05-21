RS tem mínima negativa pelo terceiro dia consecutivo

Amanhecer de quarta-feira também foi de muito frio na Capital e em todo o RS. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A madrugada desta quinta-feira (21) foi marcada pelo "frio de renguear cusco", como diria o ditado popular no Rio Grande do Sul. Às 5h30min, os termômetros registraram -0,8ºC em Getúlio Vargas, na Região Norte.

Com a marca, registrada pelo Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (Simagro), este é o terceiro dia consecutivo que o Estado registra mínima negativa. Na quarta-feira (20), a menor marca foi observada em Santana do Livramento, na Fronteira Oeste.

Em Nonoai, também na Região Norte, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou a marca de 0ºC por volta das 5h. O amanhecer também foi de frio em Porto Alegre, onde a mínima registrada foi de 9,7ºC. A marca foi observada na estação do Inmet instalada no bairro Jardim Botânico, na Zona Leste.

De acordo com a Climatempo, em razão da circulação de umidade pelo Estado, há possibilidade de maior nebulosidade em quase todas as regiões ao longo do dia. Esse cenário favorece uma sensação térmica mais baixa, principalmente nas áreas litorâneas e na metade leste do Rio Grande do Sul.

Tendência para sexta e sábado

A tendência é de continuidade do tempo firme no Rio Grande do Sul na sexta-feira (22), embora a nebulosidade aumente ainda mais. Conforme a Climatempo, a massa de ar frio provoca mais um amanhecer gelado, sobretudo na Campanha, no Oeste, no Centro e áreas de baixada.