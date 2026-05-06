RS tem dois alertas para tempestade nesta quinta-feira; veja as regiões

Comunicado laranja é válido entre meia-noite e 23h59min de quinta-feira. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

A instabilidade deve avançar sobre o Rio Grande do Sul e provocar chuva de até 100 milímetros em algumas áreas nesta quinta-feira (7). Dois alertas de tempestade foram emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), um laranja e outro amarelo. Além disso, a Defesa Civil emitiu um alerta de vendaval para Porto Alegre.

Desde a meia-noite está em vigor o alerta com grau de severidade laranja. Ele abrange quase todo o Rio Grande do Sul, exceto parte da Serra, do Litoral Norte e da faixa nordeste.

O comunicado indica perigo de tempestade e queda de granizo. As rajadas de vento podem chegar aos 100 km/h e há risco de alagamentos e quedas de árvores. As condições devem persistir até o fim da noite de quinta-feira.

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Comunicado é válido na área em amarelo do mapa, das 9h às 23h59min de quinta-feira. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

Às 9h de quinta-feira entrou em vigor o segundo alerta, com classificação amarela. O comunicado, que indica perigo potencial de tempestade, abrange a Serra, o Litoral Norte e a Região Norte.

Nestas áreas, há possibilidade de queda de granizo e chuva com volume de até 50 milímetros. O risco de alagamentos é considerado baixo, mas a velocidade do vento pode variar entre 40 km/h e 60 km/h. O comunicado é válido até as 23h59min do mesmo dia.

Além do Rio Grande do Sul, o alerta também abrange quase todo o território de Santa Catarina e o oeste do Paraná.

Alerta da Defesa Civil para Porto Alegre

A Defesa Civil de Porto Alegre emitiu um alerta de vendaval com vigência a partir das 22h desta quinta-feira (7) até as 12h de sexta-feira (8).

A previsão indica pancadas de chuva acompanhadas de descargas elétricas, com acumulados em torno de 20 milímetros e rajadas de vento de aproximadamente de 85 km/h.

A situação é resultado do avanço de um ciclone extratropical pelo oceano, que deve influenciar as condições do tempo.