RS tem ao menos três mínimas negativas nesta terça-feira

Três municípios gaúchos amanheceram com mínimas negativas nesta terça-feira (19). A menor marca foi registrada em Santana do Livramento, na Fronteira Oeste, onde os termômetros marcaram -2,5ºC por volta das 7h15min em estação do Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (Simagro).
Também na Fronteira Oeste, Quaraí amanheceu com mínima de -0,8ºC. A marca foi registrada às 7h em uma estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Em Hulha Negra, na Campanha, dados do Simagro também indicam mínima negativa. Medição das 7h15min registrou -0,6ºC na cidade.
Em Porto Alegre, a mínima foi de 9,7ºC, marca registrada em estação do Inmet instalada no bairro Belém Novo, na Zona Sul.
O Estado está sob alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso amarelo para geada é válido até as 10h desta terça-feira e inclui Campanha, Fronteira Oeste, Região Central, Serra, além de parte do Sul, do Norte e da Região Metropolitana.
Mínimas mais baixas no RS nesta terça-feira
- Santana do Livramento (Simagro): -2,5°C
- Quaraí (Inmet): -0,8°C
- Hulha Negra (Simagro): -0,6°C
- Caçapava do Sul (Simagro): 0,2°C
- Soledade (Inmet): 0,2°C
- Dom Pedrito (Inmet): 0,2°C
- Rosário do Sul (Simagro): 0,3°C
- Alegrete (Simagro): 0,7°C
- Vacaria (Epagri): 1,2°C
- Santo Ângelo (Inmet): 1,5°C
- São Gabriel (Inmet): 1,6°C
- São José dos Ausentes (Inmet): 2,1°C
- São Francisco de Paula (Inmet): 2,2°C
- Barra do Quaraí (Simagro): 2,5°C
- Dilermando de Aguiar (Inmet): 2,5°C
- Bagé (Inmet): 2,6°C
- Saldanha Marinho (Simagro): 2,8°C
- Sobradinho (Inmet): 2,8°C
- Uruguaiana (Simagro): 2,9°C
- Ilópolis (Simagro): 3,0°C
Previsão para os próximos dias
A quarta (20) e a quinta-feira (21) mantêm o padrão de tempo mais estável sobre o Rio Grande do Sul devido à influência da massa de ar polar, conforme a Climatempo.
Os dias começam gelados em praticamente todas as regiões, especialmente entre a Campanha, o Sul, o Oeste e a Serra, com chance de geada em alguns pontos.
A temperatura segue baixa nas primeiras horas do dia, com mínimas entre -1ºC e 11ºC. Com o avanço do período e a maior presença do sol, a tendência é de elevação gradual dos termômetros ao longo da tarde.