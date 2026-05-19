RS tem ao menos três mínimas negativas nesta terça-feira

Santana do Livramento teve a mínima mais baixa desta terça-feira no RS, com -2,5ºC. Rodrigo Evaldt / Grupo RBS

Três municípios gaúchos amanheceram com mínimas negativas nesta terça-feira (19). A menor marca foi registrada em Santana do Livramento, na Fronteira Oeste, onde os termômetros marcaram -2,5ºC por volta das 7h15min em estação do Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (Simagro).

Também na Fronteira Oeste, Quaraí amanheceu com mínima de -0,8ºC. A marca foi registrada às 7h em uma estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Em Hulha Negra, na Campanha, dados do Simagro também indicam mínima negativa. Medição das 7h15min registrou -0,6ºC na cidade.

Em Porto Alegre, a mínima foi de 9,7ºC, marca registrada em estação do Inmet instalada no bairro Belém Novo, na Zona Sul.

O Estado está sob alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso amarelo para geada é válido até as 10h desta terça-feira e inclui Campanha, Fronteira Oeste, Região Central, Serra, além de parte do Sul, do Norte e da Região Metropolitana.

Mínimas mais baixas no RS nesta terça-feira

Santana do Livramento (Simagro): -2,5°C

(Simagro): -2,5°C Quaraí (Inmet): -0,8°C

(Inmet): -0,8°C Hulha Negra (Simagro): -0,6°C

(Simagro): -0,6°C Caçapava do Sul (Simagro): 0,2°C

(Simagro): 0,2°C Soledade (Inmet): 0,2°C

(Inmet): 0,2°C Dom Pedrito (Inmet): 0,2°C

(Inmet): 0,2°C Rosário do Sul (Simagro): 0,3°C

(Simagro): 0,3°C Alegrete (Simagro): 0,7°C

(Simagro): 0,7°C Vacaria (Epagri): 1,2°C

(Epagri): 1,2°C Santo Ângelo (Inmet): 1,5°C

(Inmet): 1,5°C São Gabriel (Inmet): 1,6°C

(Inmet): 1,6°C São José dos Ausentes (Inmet): 2,1°C

(Inmet): 2,1°C São Francisco de Paula (Inmet): 2,2°C

(Inmet): 2,2°C Barra do Quaraí (Simagro): 2,5°C

(Simagro): 2,5°C Dilermando de Aguiar (Inmet): 2,5°C

(Inmet): 2,5°C Bagé (Inmet): 2,6°C

(Inmet): 2,6°C Saldanha Marinho (Simagro): 2,8°C

(Simagro): 2,8°C Sobradinho (Inmet): 2,8°C

(Inmet): 2,8°C Uruguaiana (Simagro): 2,9°C

(Simagro): 2,9°C Ilópolis (Simagro): 3,0°C

Previsão para os próximos dias

A quarta (20) e a quinta-feira (21) mantêm o padrão de tempo mais estável sobre o Rio Grande do Sul devido à influência da massa de ar polar, conforme a Climatempo.

Os dias começam gelados em praticamente todas as regiões, especialmente entre a Campanha, o Sul, o Oeste e a Serra, com chance de geada em alguns pontos.