Ambiente

Quase todo o Estado
Notícia

RS tem alerta vermelho para "grande perigo" de tempestade, queda de granizo e vento de até 100 km/h

Comunicado também indica que quantidade de chuva pode ultrapassar os cem milímetros. Aviso é válido até meio-dia de sábado 

Lisielle Zanchettin

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS