RS tem alerta vermelho para "grande perigo" de tempestade, queda de granizo e vento de até 100 km/h

O Rio Grande do Sul pode registrar chuva acima de cem milímetros nas próximas horas. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho que indica "grande perigo" de tempestade em quase todo o Estado, exceto em áreas mais ao leste do Estado, próximo à divisa com Santa Catarina. O comunicado entrou em vigor às 10h35min desta sexta-feira (1º).

Às 15h45min, choveu com grande intensidade em Porto Alegre, alagando vias da Capital. Até o momento, não houve registro de transtornos no trânsito, que tem movimento bem menor devido ao feriado do Dia do Trabalhador. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) de Porto Alegre informou às 16h que não registrou ocorrências.

Alerta é válido na área em vermelho do mapa. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

Cem milímetros de chuva significam o equivalente a 100 litros de água caindo em um metro quadrado. Além da intensa chuva, o comunicado também alerta para a possibilidade de queda de granizo e de rajadas de vento superarem os 100 km/h. Com este cenário, o Inmet considera que há "grande risco" de alagamentos e danos em edificações.

Também há risco elevado de cortes na rede elétrica, quedas de árvores e problemas no transporte rodoviário em razão da intensa chuva.

O alerta é válido até meio-dia de sábado (2). Ele é uma atualização do comunicado laranja que havia sido emitido na quinta-feira (30).

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Até as 15h de sábado, também está em vigor um comunicado com grau de severidade amarelo, que abrange todo o Estado e indica chuva de até 50 milímetro e vento de até 60 km/h.

Orientações

Confira as dicas do Instituto Nacional de Meteorologia para evitar situações de risco durante o temporal:

Desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia

Em caso de enxurrada, ou similar, coloque documentos e objetos de valor em sacos plásticos.

Em caso de situação de grande perigo confirmada: procure abrigo, evite permanecer ao ar livre

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).