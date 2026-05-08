RS tem alerta para declínio de temperatura e vendaval no sábado; veja as regiões

Alerta de declínio de temperatura é válido na área em amarelo no mapa. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

O sábado (9) será marcado pela queda dos termômetros no Rio Grande do Sul. À meia-noite, entre em vigor alerta amarelo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para declínio de temperatura em todo o território gaúcho.

Os termômetros devem ficar de 3ºC a 5ºC abaixo da média no Estado, indica o alerta válido até as 23h59min de sábado. Segundo o Inmet, a condição climática representa "leve risco à saúde".

O efeito pode ser observado em Porto Alegre. Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indicam que a mínima registrada na Capital nesta sexta-feira (8) foi de 15,2°C. Para o sábado, a Climatempo projeto mínima de 8°C.

Ventania

Rajadas de vento podem chegar aos 60 km/h na área em amarelo no mapa. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

Também ao longo de sábado, alerta amarelo indica "perigo potencial" de vendaval no sul do Estado e na Campanha. Rajadas de vento com velocidade entre 40 km/h e 60 km/h podem ser registradas nestas áreas.