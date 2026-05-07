RS tem alerta laranja para vendaval nesta sexta-feira; veja as regiões

Alerta de vendaval do Inmet é válido para a área em laranja no mapa do RS. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um alerta laranja para vendaval válido a partir da meia-noite desta sexta-feira (8). O comunicado abrange a maior parte da metade sul do Estado, com exceção de uma área da Fronteira Oeste, e uma porção da Serra.

O Inmet aponta rajadas de vento entre 60 km/h e 100 km/h e risco de queda de árvores, destelhamento de casas e danos em edificações e plantações.

Conforme a Climatempo, nesta sexta-feira pode haver temporais no Estado e as temperaturas mínimas podem ficar abaixo dos 10ºC em algumas cidades.

Porto Alegre

A Defesa Civil de Porto Alegre também emitiu um alerta de vendaval, com vigência a partir das 22h desta quinta-feira (7) até as 12h de sexta-feira. A situação é resultado do avanço de um ciclone extratropical pelo oceano, que deve influenciar as condições do tempo.