RS tem alerta amarelo para tempestade; veja as regiões

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo que indica perigo potencial de tempestade em parte do Rio Grande do Sul a partir das 15h desta segunda-feira (4). O comunicado abrange Região Metropolitana, Vale do Sinos, Serra, Vale do Caí, Vale do Paranhana, Região Carbonífera, Vale do Taquari e a metade leste da Região Norte.
Nestas áreas, há possibilidade queda de granizo e até 50 milímetros de chuva. As rajadas de vento devem variar entre 40 km/h e 60 km/h. Além do Rio Grande do Sul, o alerta também é válido para boa parte de Santa Catarina.
As condições são válidas até as 6h de terça-feira (5). Conforme o Inmet, o risco de alagamentos, corte de energia elétrica, queda de galhos e estragos em plantações é baixo.