RS registra mínimas negativas pelo segundo dia consecutivo

O Rio Grande do Sul registrou temperaturas negativas pelo segundo dia consecutivo. Antes do amanhecer desta quarta-feira (20), por volta das 5h, os termômetros registraram -1,5ºC em Santana do Livramento, na Fronteira Oeste.

Em Getúlio Vargas, no Norte, foi registrada temperatura de -0,4ºC. A marca foi observada em estação do Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (Simagro).

Em Quaraí, também na Fronteira Oeste, o início desta quarta-feira também é de frio intenso. Medição do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou mínima de - 0,2ºC por volta das 7h.

Em Vacaria, na Serra, de acordo com a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), a temperatura mínima foi de -4,2ºC.

No mesmo horário, a mínima também se manteve baixa em Caxias do Sul, na Serra, onde os termômetros marcaram 0,8ºC, segundo o Inmet. Em Nonoai, na Região Norte, a marca foi de 1ºC.

Em Porto Alegre, a mínima, até o momento, foi de 7,7ºC. A temperatura foi registrada em estação do Inmet instalada no bairro Belém Novo, na Zona Sul.