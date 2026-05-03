RS registra mínima negativa neste domingo; veja previsão para os próximos dias

Domingo (3) começou com baixas temperaturas no Estado. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Os termômetros do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registraram baixas temperaturas no Rio Grande do Sul neste domingo (3). A menor marca foi de -0,3°C, em São José dos Ausentes, na Serra, às 7h.

Em Quaraí, na Fronteira Oeste, a temperatura mínima foi de 1,9°C, por volta das 8h. O terceiro amanhecer mais gelado do dia no Rio Grande do Sul foi em Bagé, onde os termômetros indicaram 2,1°C às 7h.

Em Porto Alegre e na Região Metropolitana, as mínimas foram um pouco mais amenas. A estação do Inmet no bairro Jardim Botânico registrou a menor marca do dia na Capital: 8,8°C por volta das 6h, assim como ocorreu em Viamão.

Apesar de baixas, as mínimas deste domingo não superaram as menores medições do ano. Na última terça-feira (28), dados da Climatempo indicaram temperatura de -1,4ºC em Vacaria, na Serra, e -0,4ºC em Santana do Livramento, na Fronteira Oeste.

Próximos dias

Conforme a Climatempo, a semana que se inicia nesta segunda-feira (4) deve ser de temperaturas oscilantes no Estado. A amplitude térmica pode variar entre 8ºC e 32ºC.

O período começa com amanhecer frio e aquecimento gradual durante as tardes. O calor se intensifica no meio da semana, enquanto a sexta-feira (8) deve ser marcada pela volta da chuva e pela queda das temperaturas.

Nesta segunda-feira, o tempo permanece firme no Litoral, na Região Metropolitana, no Sul, na Campanha e na Fronteira Oeste. Já na Região Central e no norte gaúcho, a chuva ainda persiste.

As mínimas seguem baixas, com registros de até 9ºC em Bagé e em Porto Alegre nas primeiras horas do dia. Ao longo da tarde, os termômetros sobem e podem chegar perto dos 25ºC em grande parte do Estado.

Na terça-feira (5), a instabilidade avança sobre a Região Sul e a Fronteira Oeste. Nas demais localidades, o tempo segue aberto, e o calor se intensifica. Porto Alegre, Santa Maria e Uruguaiana podem atingir até 30ºC.

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Confira como fica o tempo na sua região nesta segunda-feira (4)

Região Metropolitana

Sol e muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. Em Porto Alegre, a mínima será de 9ºC, e a máxima, de 25ºC.

Serra

Dia de sol, com muitas nuvens à tarde. À noite, a nebulosidade diminui. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 8ºC e 23ºC.

Campanha

Tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. Noite de céu limpo. Em Bagé, as marcas variam entre 9ºC e 21ºC.

Fronteira Oeste

Dia ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam bastante à noite. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 10ºC e 22ºC.

Sul

Dia de sol com névoa fraca ao amanhecer. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 10ºC e 22ºC.

Litoral Norte

Dia de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Não chove. Em Capão da Canoa, a mínima será de 10ºC, e a máxima, de 24ºC.

Centro

Sol, com nevoeiro de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Santa Maria, mínima de 8ºC e máxima de 23ºC.

Norte

Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Passo Fundo, a mínima é de 12ºC, e a máxima, de 24ºC.

Noroeste