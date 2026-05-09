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RS amanhece com temperaturas abaixo dos 10°C na maior parte das regiões; veja mínimas

Menor temperatura do Estado foi registrada em Soledade, no Norte, onde fez 1,7°C neste sábado 

Bruna Oliveira

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