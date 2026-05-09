RS amanhece com temperaturas abaixo dos 10°C na maior parte das regiões; veja mínimas

A primeira onda de frio de 2026 chegou com força e derrubou as temperaturas no amanhecer deste sábado (9) no Rio Grande do Sul. As mínimas registradas ficaram abaixo dos 10ºC na maior parte das regiões.
Segundo o Inmet, a menor temperatura no Estado foi registrada em Soledade, no Norte, onde fez 1,7°C. Em outras cidades, como Vacaria e Caxias do Sul, na Serra, os termômetros também ficaram abaixo dos 5°C. Já em Porto Alegre, a mínima registrada foi de 10,6°C na estação Jardim Botânico.
Veja algumas mínimas:
- Soledade: 1,7°C
- Vacaria: 3,2°C
- Caxias do Sul: 4,2°C
- Bom Jesus: 4,4°C
- Santiago: 5,9°C
- Alegrete: 6,8°C
- Rio Grande: 7,6°C
- Porto Alegre: 10,6°C
Essa é considera a primeira onda com força suficiente trazer frio generalizado ao Estado. De acordo com a Climatempo, há possibilidade de geada, temperatura negativa e não se descarta a ocorrência de chuva congelada em algumas áreas na madrugada de domingo (10).
A expectativa é de que o tempo permaneça gelado no Rio Grande do Sul pelo menos até quarta-feira (13).
O que esperar do domingo
O domingo começa com bastante nebulosidade, índices reduzidos em todas as áreas gaúchas e chance de geada no Oeste, na Campanha, nas Missões e na Serra. As mínimas variam entre 0ºC e 13ºC pela manhã.
Durante a tarde, o sol aparece, mas não será o suficiente para aquecer. Os índices ficam entre 7ºC e 16ºC. O vento perde intensidade em relação aos dias anteriores.
Como fica o início da próxima semana?
A segunda-feira (11) seguirá sob domínio do frio ao longo de todo o dia. O amanhecer será gelado em diversas cidades do interior gaúcho, com possibilidade de geada ampla no Oeste, Campanha, Missões, Sul e também em faixas altas da Serra e do Nordeste.
A Defesa Civil aponta que os menores registros devem ficar entre -1ºC e 12ºC. Os maiores oscilam entre 11ºC e 18ºC.