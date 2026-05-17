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El Niño deve se formar antes do previsto, com mais risco de ser "muito forte", diz centro americano

Cenário pode antecipar aumento da chuva no Rio Grande do Sul que costuma acompanhar o fenômeno

Marcelo Gonzatto

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