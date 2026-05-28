Quando começa o inverno 2026? 

Estação mais fria do ano começa em junho. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O inverno de 2026 terá início no dia 21 de junho, às 5h25min, no horário de Brasília. A estação se estende até 22 de setembro, quando dará lugar a primavera.

No hemisfério Sul, onde está localizado o Brasil, o inverno sempre começa entre os dias 20 e 21 de junho, marcando o fim do outono.

A data marca o chamado Solstício de inverno, fenômeno astronômico que faz com que o hemisfério Sul receba menor incidência solar.

Solstício de inverno

O fenômeno ocorre porque o eixo da Terra está inclinado, em relação ao seu plano orbital, fazendo com que a luz solar incida de forma desigual sobre os hemisférios ao longo do ano.

No inverno, o hemisfério Sul recebe menos luz solar, causando queda nas temperaturas e aumento do frio.

Características do inverno

As características do inverno variam de acordo com a região, mas, de forma geral, a estação é marcada por:

Baixas temperaturas: a sensação de frio fica mais intensa, já que as temperaturas médias sofrem uma queda significativa

a sensação de frio fica mais intensa, já que as temperaturas médias sofrem uma queda significativa Noites mais longas, dias mais curtos: o dia fica mais curto, se comparado ao outono e a primavera, e as noites se tornam mais longas

o dia fica mais curto, se comparado ao outono e a primavera, e as noites se tornam mais longas Fenômenos metereológicos: é comum a ocorrência de geadas, chuvas, nevoeiros e em alguns lugares, até mesmo neve

é comum a ocorrência de geadas, chuvas, nevoeiros e em alguns lugares, até mesmo neve Baixa umidade: a umidade do ar tende a diminuir, aumentando a probabilidade de doenças respiratórias

Quando começam as outras estações de 2026

Além do inverno, as próximas duas estações do ano também já têm data e horário para começar no Brasil:

Primavera: 22 de setembro, às 21h05min

22 de setembro, às 21h05min Verão: 21 de dezembro, às 18h50min