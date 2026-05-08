Primeira onda de frio do ano no RS traz risco de geada e chuva congelada para o fim de semana

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Cidades da Serra podem registrar geada pela manhã. Ulisses Castro / Agencia RBS

Tirar o casaco do armário e preparar um cobertor extra não será exagero. O Rio Grande do Sul encara a primeira onda de frio de 2026 a partir deste sábado (9), com expectativa de que o cenário se estenda ao menos até a próxima quarta‑feira (13).

De acordo com a Climatempo, há possibilidade de geada, registros de temperatura negativa e não se descarta a ocorrência de chuva congelada (entenda melhor no gráfico abaixo) em algumas regiões na madrugada de sábado para domingo.

Como será o fim de semana

No sábado (9), as mínimas devem variar entre 0 ºC e 13 ºC em todo o Estado, principalmente durante o amanhecer e à noite.

À tarde, as máximas seguem baixas, entre 10 ºC e 20 ºC, o que mantém a sensação gelada ao longo de todo o dia.

A Climatempo aponta que o cenário será favorável para a formação de geadas pontuais no Oeste, na Campanha e em pontos altos do Sul e da Serra durante a madrugada.

O predomínio será de tempo mais estável. Contudo, apesar da melhora, áreas do Norte, do Nordeste e do Litoral Norte ainda podem registrar chuva fraca e isolada entre a tarde e a noite. Além disso, o vento segue moderado.

Chance de precipitação invernal

Na virada de sábado para domingo, embora pequena, há chance de chuva congelada nas áreas mais elevadas da serra do RS.

A expectativa é de que, neste período, a região serrana ainda esteja com umidade e temperatura muito baixa, duas condições básicas para a ocorrência da precipitação de inverno.

O que esperar do domingo

O domingo (10) começa com bastante nebulosidade, índices reduzidos em todas as áreas gaúchas e chance de geada no Oeste, na Campanha, nas Missões e na Serra. As mínimas variam entre 0ºC e 13ºC pela manhã.

Durante a tarde, o sol aparece, mas não será o suficiente para aquecer. Os índices ficam entre 7ºC e 16ºC. O vento perde intensidade em relação aos dias anteriores.

Como fica o início da próxima semana?

A segunda-feira (11) seguirá sob domínio do frio ao longo de todo o dia. O amanhecer será gelado em diversas cidades do interior gaúcho, com possibilidade de geada ampla no Oeste, Campanha, Missões, Sul e também em faixas altas da Serra e do Nordeste.

A Defesa Civil aponta que os menores registros devem ficar entre -1ºC e 12ºC. Os maiores oscilam entre 11ºC e 18ºC.

Confira como fica o tempo na sua região neste sábado (9)

Região Metropolitana

Dia de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Em Porto Alegre, a mínima será de 8ºC, e a máxima, de 17ºC.

Serra

Sábado de sol com muitas nuvens à tarde. À noite, possibilidade de chuva. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 7ºC e 14ºC.

Campanha

Variação de nebulosidade. Em Bagé, as marcas variam entre 5ºC e 12ºC.

Fronteira Oeste

Sol e nuvens. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 6ºC e 13ºC.

Sul

Sol e variação de nuvens. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 6ºC e 14ºC.

Litoral Norte

Dia de sol com muitas nuvens à tarde e à noite. Em Capão da Canoa, a mínima será de 11ºC, e a máxima, de 17ºC.

Centro

Sol com períodos de céu nublado. Em Santa Maria, mínima de 7ºC e máxima de 14ºC.

Norte

Sábado de sol e muitas nuvens. Em Passo Fundo, a mínima é de 8ºC, e a máxima, de 14ºC.

Noroeste

Predomínio de sol com muitas nuvens durante o dia. Em Santa Rosa, mínima de 8ºC e máxima de 14ºC.

Confira como fica o tempo na sua região neste domingo (10)

Região Metropolitana

Sol com algumas nuvens. Não chove. Em Porto Alegre, a mínima será de 8ºC, e a máxima, de 15ºC.

Serra

Dia de sol com muitas nuvens. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 5ºC e 10ºC.

Campanha

Domingo de sol com muitas nuvens à tarde. Em Bagé, as marcas variam entre 6ºC e 12ºC.

Fronteira Oeste

Previsão de sol e muitas nuvens. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 7ºC e 14ºC.

Sul

Tempo ensolarado. Em Rio Grande, os termômetros ficam entre 8ºC e 14ºC.

Litoral Norte

Sol com muitas nuvens durante o dia. Em Capão da Canoa, a mínima será de 9ºC, e a máxima, de 12ºC.

Centro

Dia sol e variações de nuvens. Em Santa Maria, mínima de 8ºC e máxima de 13ºC.

Norte

Domingo de sol com nuvens durante o dia. Em Passo Fundo, a mínima é de 6ºC, e a máxima, de 10ºC.

Noroeste

Previsão de sol com muitas nuvens durante o dia. Em Santa Rosa, mínima de 7ºC e máxima de 12ºC.