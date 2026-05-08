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Primeira onda de frio do ano no RS traz risco de geada e chuva congelada para o fim de semana

Tendência é que os índices nos termômetros sigam baixos pelo território gaúcho ao menos até a próxima quarta‑feira (13). Não se descarta temperatura negativa

Zero Hora

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