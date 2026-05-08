Primeira onda de frio do ano no RS traz risco de geada e chuva congelada para o fim de semana

Tirar o casaco do armário e preparar um cobertor extra não será exagero. O Rio Grande do Sul encara a primeira onda de frio de 2026 a partir deste sábado (9), com expectativa de que o cenário se estenda ao menos até a próxima quarta‑feira (13).
De acordo com a Climatempo, há possibilidade de geada, registros de temperatura negativa e não se descarta a ocorrência de chuva congelada (entenda melhor no gráfico abaixo) em algumas regiões na madrugada de sábado para domingo.
Como será o fim de semana
No sábado (9), as mínimas devem variar entre 0 ºC e 13 ºC em todo o Estado, principalmente durante o amanhecer e à noite.
À tarde, as máximas seguem baixas, entre 10 ºC e 20 ºC, o que mantém a sensação gelada ao longo de todo o dia.
A Climatempo aponta que o cenário será favorável para a formação de geadas pontuais no Oeste, na Campanha e em pontos altos do Sul e da Serra durante a madrugada.
O predomínio será de tempo mais estável. Contudo, apesar da melhora, áreas do Norte, do Nordeste e do Litoral Norte ainda podem registrar chuva fraca e isolada entre a tarde e a noite. Além disso, o vento segue moderado.
Chance de precipitação invernal
Na virada de sábado para domingo, embora pequena, há chance de chuva congelada nas áreas mais elevadas da serra do RS.
A expectativa é de que, neste período, a região serrana ainda esteja com umidade e temperatura muito baixa, duas condições básicas para a ocorrência da precipitação de inverno.
O que esperar do domingo
O domingo (10) começa com bastante nebulosidade, índices reduzidos em todas as áreas gaúchas e chance de geada no Oeste, na Campanha, nas Missões e na Serra. As mínimas variam entre 0ºC e 13ºC pela manhã.
Durante a tarde, o sol aparece, mas não será o suficiente para aquecer. Os índices ficam entre 7ºC e 16ºC. O vento perde intensidade em relação aos dias anteriores.
Como fica o início da próxima semana?
A segunda-feira (11) seguirá sob domínio do frio ao longo de todo o dia. O amanhecer será gelado em diversas cidades do interior gaúcho, com possibilidade de geada ampla no Oeste, Campanha, Missões, Sul e também em faixas altas da Serra e do Nordeste.
A Defesa Civil aponta que os menores registros devem ficar entre -1ºC e 12ºC. Os maiores oscilam entre 11ºC e 18ºC.
Confira como fica o tempo na sua região neste sábado (9)
Região Metropolitana
Dia de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Em Porto Alegre, a mínima será de 8ºC, e a máxima, de 17ºC.
Serra
Sábado de sol com muitas nuvens à tarde. À noite, possibilidade de chuva. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 7ºC e 14ºC.
Campanha
Variação de nebulosidade. Em Bagé, as marcas variam entre 5ºC e 12ºC.
Fronteira Oeste
Sol e nuvens. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 6ºC e 13ºC.
Sul
Sol e variação de nuvens. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 6ºC e 14ºC.
Litoral Norte
Dia de sol com muitas nuvens à tarde e à noite. Em Capão da Canoa, a mínima será de 11ºC, e a máxima, de 17ºC.
Centro
Sol com períodos de céu nublado. Em Santa Maria, mínima de 7ºC e máxima de 14ºC.
Norte
Sábado de sol e muitas nuvens. Em Passo Fundo, a mínima é de 8ºC, e a máxima, de 14ºC.
Noroeste
Predomínio de sol com muitas nuvens durante o dia. Em Santa Rosa, mínima de 8ºC e máxima de 14ºC.
Confira como fica o tempo na sua região neste domingo (10)
Região Metropolitana
Sol com algumas nuvens. Não chove. Em Porto Alegre, a mínima será de 8ºC, e a máxima, de 15ºC.
Serra
Dia de sol com muitas nuvens. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 5ºC e 10ºC.
Campanha
Domingo de sol com muitas nuvens à tarde. Em Bagé, as marcas variam entre 6ºC e 12ºC.
Fronteira Oeste
Previsão de sol e muitas nuvens. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 7ºC e 14ºC.
Sul
Tempo ensolarado. Em Rio Grande, os termômetros ficam entre 8ºC e 14ºC.
Litoral Norte
Sol com muitas nuvens durante o dia. Em Capão da Canoa, a mínima será de 9ºC, e a máxima, de 12ºC.
Centro
Dia sol e variações de nuvens. Em Santa Maria, mínima de 8ºC e máxima de 13ºC.
Norte
Domingo de sol com nuvens durante o dia. Em Passo Fundo, a mínima é de 6ºC, e a máxima, de 10ºC.
Noroeste
Previsão de sol com muitas nuvens durante o dia. Em Santa Rosa, mínima de 7ºC e máxima de 12ºC.
*Produção: Carolina Dill