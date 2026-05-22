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Prefeitura de Sapucaia do Sul contesta derrubada de árvores em área verde sob disputa judicial

Empreendedor obteve licença para remoção da vegetação, enquanto titularidade do espaço é discutida em processo de usucapião. MP apura o caso

Maria Stolting

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