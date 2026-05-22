Prefeitura de Sapucaia do Sul contesta derrubada de árvores em área verde sob disputa judicial

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A prefeitura de Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana, contesta a derrubada de vegetação na região do Horto Florestal, próximo ao Zoológico. O município questiona a retirada tanto da vegetação nativa quanto de eucaliptos, uma espécie exótica, promovida por um empreendedor que reclama a propriedade da área em um processo de usucapião que ainda tramita na Justiça.

Para a prefeitura, o espaço faria parte do patrimônio do Estado, vinculado à antiga Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, integrando a Reserva Florestal Padre Balduíno Rambo.

Já o empreendedor, que obteve autorização do Estado para o manejo da vegetação, afirma que a área não corresponde ao terreno da reserva e que toda a documentação para a remoção das árvores foi analisada pelos órgãos competentes (leia, mais abaixo, a nota da defesa do empresário).

Apesar de a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) ter autorizado tanto o manejo quanto a exploração econômica da madeira extraída do local, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) não esclarece qual a titularidade do terreno. Em nota, a pasta afirma que a análise da Fepam focou exclusivamente nos aspectos técnicos e ambientais do pedido e que a autorização ambiental poderia ser concedida sem qualquer prejuízo à discussão judicial sobre a titularidade da área, que segue sub judice.

"A emissão da licença não representa liberação da área, tampouco reconhecimento de propriedade do imóvel", diz o comunicado (leia, na íntegra, mais abaixo).

O Ministério Público (MP) instaurou um inquérito civil, "no âmbito do qual será aprofundada a investigação das circunstâncias e da legalidade das autorizações concedidas para o manejo da vegetação nativa em questão". A apuração está a cargo da Promotoria de Justiça Especializada de Sapucaia do Sul.

Área próxima ao Zoológico de Sapucaia do Sul passa por retirada de vegetação. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Licenciamento ambiental

O responsável pela remoção das árvores é o empreendedor Jorge Luis Antunes. No início de janeiro, ele conseguiu uma autorização por meio do Sistema Online de Licenciamento (SOL) para manejo de vegetação nativa junto à Fepam. A autorização de supressão de vegetação (ASV) é o documento legal necessário para corte de árvores nativas.

O documento autoriza Antunes a promover a remoção em 17 dos 34 hectares de área do local. No documento, a descrição do uso do espaço consta como exploração econômica de madeira ou lenha. A autorização vale até janeiro de 2027.

Segundo a Sema, a vegetação objeto da solicitação de manejo não seria remanescente das árvores nativas e seria associada ao cultivo florestal exótico de eucaliptos.

Conforme o MP, o empresário conseguiu autorização para retirar vegetação nativa da área pela primeira vez em 2024. Em nota (leia abaixo), o órgão explica que a licença foi concedida após a análise ambiental não apontar irregularidades.

Contudo, em outubro do mesmo ano, a autorização foi suspensa após um pedido da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), devido à dúvida sobre a propriedade do terreno. Após a primeira licença perder a validade, um novo pedido para retirada da vegetação foi feito em novembro de 2025, e concedido posteriormente.

O uso do espaço após a remoção da vegetação ainda é desconhecido. Questionada sobre o futuro da área, a defesa do empreendedor não se manifestou. O desconhecimento do uso futuro do local também gera apreensão ao município.

"Identidade da nossa região"

A mudança na paisagem, composta majoritariamente por vegetação fechada, chama atenção de moradores que utilizam a região da Estrada do Horto, também conhecida como Matão, para prática de atividades ao ar livre. Retroescavadeiras e carregadeiras atuam na remoção de árvores do local desde setembro de 2024.

Vitor Comaif mora em Sapucaia, mas trabalha em São Leopoldo, onde possui um comércio. Por conta de seus deslocamentos, ele passa com frequência pelo local e percebeu a redução da área verde.

— Além das caminhadas, corridas e pedaladas que faço, passo pelo Matão quatro vezes todos os dias. Cresci vendo aquele lugar como algo intocável, parte da identidade da nossa região. E quero deixar esse mesmo legado para a minha filha: o direito de crescer vendo a natureza preservada, e não destruída — pontua Comaif.

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Para Aline Fachini, bióloga da Secretaria de Meio Ambiente de Sapucaia do Sul (Semas), o corte da vegetação pode provocar riscos ambientais e culturais.

— A área é uma das únicas áreas urbanas com vegetação, auxilia no resfriamento do clima, tem toda uma fauna associada, isso só ambientalmente. Culturalmente, é um lugar conhecido e utilizado pela população para a qualidade de vida — explica Aline.

Moradores organizam, para o próximo domingo (24), uma caminhada pacífica com concentração na prefeitura de Sapucaia do Sul a partir das 9h. Os organizadores da manifestação pedem transparência sobre o destino do terreno por parte do poder público e preservação ambiental da área.

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O que dizem os citados

Defesa de Jorge Luis Antunes:

"Primeiramente cumpre esclarecer que a referida área em questão não se trata do Horto Florestal. A área do horto Florestal esta constituída da matricula nº 198 do Registro de Imóveis da Comarca de Sapucaia do Sul. A área em questão está matriculada sob a matricula 11090 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sapucaia do Sul e pertence a terceiros, não ao Horto Florestal. Inclusive, quando da construção da rede elétrica que passa pelo local, se teve a autorização referida. Diante disso, foi juntada a documentação pertinente para a remoção de eucaliptos da referida área junto a Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Analisada e verificada a documentação foi proferido o despacho de autorização para o Remanejo de Sivicultura. Ainda, cabe salientar que anteriormente ocorreu a obstrução de entrada da empresa por queda de eucalipto da referida área, sendo o autor, dono da respectiva área, intimado a proceder a respectiva retirada da arvore caída. Por fim, toda a documentação foi analisada pelos Órgãos Competentes e proferida a autorização de corte."

Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema):

"A Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura esclarece que a emissão da licença não representa liberação da área, tampouco reconhecimento de propriedade do imóvel localizado no Horto Florestal Padre Balduíno Ramos, em Sapucaia do Sul. Do ponto de vista jurídico, entendeu-se que a autorização ambiental poderia ser concedida sem qualquer prejuízo à discussão judicial sobre a titularidade da área, que segue sub judice. A análise realizada pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) restringiu-se exclusivamente aos aspectos técnicos e ambientais do pedido, conforme previsto na legislação vigente. Os estudos técnicos apontaram que a vegetação objeto da solicitação não se caracteriza como remanescente contínuo de vegetação nativa em estágio primário ou secundário de regeneração, estando associada a cultivo florestal exótico anteriormente implantado. Além disso, a área apresenta riscos relacionados à possível queda de eucaliptos."

Prefeitura de Sapucaia do Sul:

"O Município de Sapucaia do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, acompanha com atenção as informações relacionadas à supressão vegetal ocorrida na área do Horto Florestal, vinculada ao antigo Zoológico de Sapucaia do Sul.

Conforme informações disponíveis, o empreendimento foi licenciado pelo órgão ambiental estadual, a Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler (Fepam), havendo autorização para manejo de vegetação nativa e de plantios de eucalipto em área aproximada de 17 hectares.

Cabe destacar que os processos relacionados à silvicultura e à extração de madeira possuem competência de licenciamento na esfera estadual, não sendo atribuição do Município o licenciamento ambiental deste tipo de atividade. Da mesma forma, a emissão de viabilidade urbanística municipal não se apresenta como requisito para a retirada da vegetação quando o objetivo do empreendimento é a atividade de silvicultura e colheita florestal.

Entretanto, pairam dúvidas quanto à titularidade da área objeto do licenciamento, especialmente em razão do entendimento historicamente difundido entre a comunidade local e até mesmo entre órgãos públicos de que a área integraria patrimônio vinculado à antiga Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul e estaria inserida no contexto da Reserva Florestal Padre Balduíno Rambo.

Até o presente momento, em consulta ao sistema da Fepam, não foi possível acessar a matrícula da área atingida pela supressão, uma vez que tal documentação possui visualização restrita ao órgão ambiental e aos requerentes do processo.

Diante disso, a Prefeitura de Sapucaia do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e da Secretaria, buscará esclarecimentos junto ao Estado do Rio Grande do Sul acerca do processo de licenciamento, da regularidade documental apresentada e da titularidade da área envolvida, colocando-se à disposição para colaborar institucionalmente no que for necessário para o adequado esclarecimento dos fatos."

Ministério Público (MP):

"O Ministério Público do Rio Grande do Sul, o Estado do Rio Grande do Sul e os municípios de Sapucaia do Sul e São Leopoldo firmaram um acordo judicial voltado ao planejamento ambiental, urbanístico e econômico da área do Horto Florestal Padre Balduíno Rambo, localizada entre os dois municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre.

(...)

Por fim, tramita na Promotoria de Justiça Especializada de Sapucaia do Sul o Inquérito Civil n° 01618.001.715/2024, cujo objeto consiste em apurar ocorrência de dano ambiental em área pertencente ao Horto Florestal, em virtude da supressão de vegetação de 17 hectares por iniciativa do investigado Jorge Luis Antunes, o qual disputa com o Estado do Rio Grande do Sul a propriedade de um polígono de 34 hectares dentro do todo maior do Horto Padre Balduíno Rambo.

(...)

Após consulta da FEPAM, a Procuradoria-Geral do Estado exarou parecer em 07/01/2026 no sentido da viabilidade jurídica da continuidade da análise e eventual concessão da autorização para manejo de vegetação nativa, desde que cumpridos os requisitos técnico-ambientais exigidos pela FEPAM, documento constante no processo PROA 24/0500-0003680-0.

Após referido parecer, a FEPAM emitiu nova Autorização para Manejo de Vegetação Nativa ao investigado (AMVEGN Nº 41/2026), válida até 16/01/2027, contida no Processo SOL nº 12958-0567/25-1, de acesso público.