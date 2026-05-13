Predomínio de sol após mais uma manhã gelada faz temperatura subir nesta quinta no RS; veja máximas

Em Porto Alegre, a mínima será de 10ºC, e a máxima, de 19ºC. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Após mais um amanhecer gelado no Rio Grande do Sul, com possibilidade de geada em algumas áreas, as temperaturas tendem a ficar amenas no período da tarde nesta quinta-feira (14).

Conforme a Defesa Civil, as mínimas ficam na casa dos 2ºC e 14ºC, a depender da faixa. Já as máximas oscilam entre 14ºC e 21ºC. Na Fronteira Oeste e Campanha, a presença de ar seco favorece uma maior amplitude térmica.

O sol aparece em praticamente todas as regiões ao longo do dia. Contudo, há tendência de períodos de maior nebulosidade em pontos do Leste e do Litoral, onde não se descarta a ocorrência de chuva fraca por conta da passagem de uma frente fria pelo oceano.

Assim como observado desde o início da semana, o mar permanece agitado na costa gaúcha. De acordo com a Climatempo, a condição ainda é de ressaca e de atenção para atividades marítimas.

Tendência para os próximos dias

O Rio Grande do Sul ainda permanece sob influência do ar frio e seco na sexta-feira (15), o que favorece a manutenção do tempo mais firme na maior parte das regiões.

O amanhecer segue com temperatura reduzida e com possibilidade de geada pontual na Campanha, na Serra, no Sul e no Nordeste. À tarde, há uma expectativa de elevação.

O cenário deve começar a mudar no sábado (16), quando está prevista a aproximação de uma nova frente fria.

Entre a tarde e a noite, a chuva já poderá ser observada na Fronteira Oeste, nas Missões, na Campanha e em parte da Metade Norte. Até o momento, não há indicativo de volumes elevados ou temporais.

Os termômetros devem seguir baixos no amanhecer e mais amenos à tarde. Contudo, após a passagem da frente fria, uma nova massa de ar frio deve avançar sobre o Sul do Brasil durante o final de semana e reforçar novamente a condição de frio intenso.

Confira como fica o tempo na sua região nesta quarta-feira (14)

Região Metropolitana

Sol o dia todo, com nevoeiro ao amanhecer. Em Porto Alegre, a mínima será de 10ºC, e a máxima, de 19ºC.

Serra

Quinta-feira de sol. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 7ºC e 18ºC.

Campanha

Dia de sol com nuvens. Em Bagé, a mínima será de 7ºC, e a máxima, de 14ºC.

Fronteira Oeste

Sol com nuvens. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 8ºC e 19ºC.

Sul

Sol e muitas nuvens à tarde. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 8ºC e 15ºC.

Litoral Norte

Ensolarado e com nevoeiro pela manhã. Em Capão da Canoa, a mínima será de 10ºC, e a máxima, de 19ºC.

Centro

Quinta-feira ensolarada. Em Santa Maria, mínima de 7ºC e máxima de 18ºC.

Norte

Dia ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. Em Passo Fundo, a mínima é de 7ºC, e a máxima, de 19ºC.

Noroeste

Sol, com nevoeiro ao amanhecer. Em Santa Rosa, mínima de 10ºC e máxima de 21ºC.

*Produção: Carolina Dill



