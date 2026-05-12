Porto Alegre registra a menor temperatura de 2026 nesta terça-feira

Capital gaúcha registrou 7°C às 8h desta terça-feira (12). Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Porto Alegre registrou a menor temperatura do ano nesta terça-feira (12). A estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) localizada no bairro Jardim Botânico marcou 7°C às 8h.

Segundo a Climatempo, Porto Alegre foi a segunda capital brasileira com a menor temperatura neste dia, ficando atrás somente de Curitiba, com 3,8°C.

Vacaria, na serra gaúcha, registrou a menor temperatura do ano no Rio Grande do Sul, com -3,4°C, segundo medição realizada pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri).

O Rio Grande do Sul está sob a influência de uma massa de ar polar que faz com que as temperaturas despenquem.

Busca por aquecedores

Comércio de Porto Alegre destaca produtos como estufas. Maria Stolting / Agencia RBS

A queda das temperaturas está motivando a busca por produtos como estufas, casacos e pijamas de inverno no comércio em Porto Alegre.

Na Rua Voluntários da Pátria, no Centro Histórico, lojas deixam à vista de quem passa produtos voltados para a época mais fria do ano.

Na Rua Doutor Flores, gerentes e vendedores de redes de varejo precisaram antecipar a chegada de estoques de aparelhos de aquecimento.

Estufas expostas na entrada das lojas atraem consumidores que passam. É o caso de Leandro da Silva Costa, 55 anos, que comparava preços em busca da melhor oportunidade para compra nesta terça-feira.

— Tenho duas avós de 90 e poucos anos e um avô de 94 anos. Estou procurando aquecedor para colocar na sala e no banheiro para aquecer quando eles forem tomar banho e proteger contra a gripe — explica Costa.