Ambiente

Típico do outono
Notícia

Por que maio é o "mês da neblina" no RS e como isso afeta os voos em Porto Alegre?

Nevoeiro costuma reduz a visibilidade na pista do aeroporto Salgado Filho, levando à paralisação de pousos e decolagens por segurança

Zero Hora

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