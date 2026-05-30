Por que maio é o "mês da neblina" no RS e como isso afeta os voos em Porto Alegre?

Neblina pode afetar pousos e decolagens no Salgado Filho. Ronaldo Bernardi / Agência RBS

Maio é conhecido como o "mês da neblina" no Rio Grande do Sul. O fenômeno, registrado com frequência no amanhecer, reduz a visibilidade e impacta principalmente as viagens aéreas, que comumente leva à suspensão de voos no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, por segurança.

As paralisações temporárias de pousos e decolagens acontecem quando a visibilidade na pista é inferior a 300 metros. A decisão é tomada pela Torre de Controle, operada pela Aeronáutica, em conjunto com os pilotos das aeronaves.

Segundo a Fraport Brasil, administradora do terminal, em momentos de neblina menos densa, as operações podem ser mantidas. Nesses casos, são acionados procedimentos de baixa visibilidade, com protocolos e equipamentos de sinalização específicos.

A orientação da empresa é que os passageiros com voos marcados para períodos de nevoeiro consultem o painel de voos ou entrem em contato diretamente com a companhia aérea para verificar a situação.

Por que a neblina é mais comum nesta época?

O fenômeno é mais frequente em maio, mas pode se estender pelos meses seguintes. A neblina costuma ser mais intensa entre a madrugada e o início da manhã.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a névoa é resultado de uma combinação de fatores típicos do outono. Como noites são mais longas e o céu mais limpo, o solo perde calor rapidamente. O ar frio, mais denso, acumula perto da superfície e resfria, fazendo com que o vapor d'água se condense e forme o chamado "nevoeiro de radiação".

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