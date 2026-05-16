Pássaro “invade” câmera de projeto astronômico e protagoniza registro inusitado em Santa Maria; veja imagens

Em vez de meteoros, raios ou fenômenos atmosféricos, foi um pequeno visitante alado que roubou a cena em Santa Maria, na Região Central, neste sábado (16). Em meio ao céu cinzento e à neblina que cobria a cidade, uma das câmeras do projeto Bate-Papo Astronômico registrou um pássaro pousado bem diante das lentes, em um enquadramento raro e inesperado (assista ao vídeo acima).

Coordenador do projeto, Fabrício Colvero conta que a equipe revisa diariamente as imagens captadas pelas estações de monitoramento, utilizadas principalmente para acompanhar meteoros e raios. Segundo Colvero, insetos aparecem com frequência nas gravações, mas registros tão nítidos de aves são incomuns.

Quiriquiri deu show de frente para a câmera do Projeto Batepapo Astronômico. Projeto Batepapo Astronômico / Divulgação

— Quando vi a marca de movimento em frente à câmera, já capturei o vídeo e exportei os frames. Pensei: "Esse vai ficar legal" — relata.

A ave registrada foi identificada como um quiriquiri, pequeno falcão bastante comum no Brasil. O detalhe curioso é que a câmera onde o pássaro pousou fica instalada em um ponto discreto e voltada para o céu, o que tornou a visita ainda mais improvável.

— Ele chegou bem de frente para a câmera. Isso foi o mais legal — comenta Colvero.