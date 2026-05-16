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Pássaro “invade” câmera de projeto astronômico e protagoniza registro inusitado em Santa Maria; veja imagens

Em manhã de céu encoberto, imagem captada pelo Bate-Papo Astronômico surpreendeu equipe acostumada a monitorar meteoros e raios na Região Central 

Isabella Sander

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