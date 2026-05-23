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Onça-parda é avistada pela primeira vez em cidade do Vale do Rio Pardo; veja o vídeo

Ambientalistas monitoram a presença do animal silvestre há sete anos. Registro visual do felino é considerado inédito na região

Gabriel Dias*

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