Onça-parda é avistada pela primeira vez em cidade do Vale do Rio Pardo; veja o vídeo

Ambientalistas do projeto Leopardus do Sul confirmaram o primeiro registro de uma onça-parda na região de Candelária, no Vale do Rio Pardo. A aparição foi capturada por câmeras de monitoramento no dia 8 de abril. O felino voltou a passar pelo mesmo ponto no dia 17 do mesmo mês.

Segundo Marcelo Coimbra da Silva, integrante do projeto, as pegadas do felino são monitoradas desde 2019, mas a aparição de abril marca a primeira comprovação visual da espécie na região.

Marcelo acredita que o animal tenha migrado do Parque Estadual do Turvo, no noroeste do Estado, até se estabelecer em uma região de mata, no interior do município.

Onça-parda foi vista em abril. Marcelo Coimbra da Silva / Rastro Selvagem - Projeto Leopardus do Sul

Para proteger o animal de caçadores e do estresse causado por curiosos, os pesquisadores mantêm o local exato da aparição do animal em sigilo. O projeto esclarece ainda que a onça-parda local é inofensiva, tende a fugir da presença humana e se alimenta apenas de pequenas presas.

O trabalho com câmeras de trilha na região começou em 2017, dando continuidade às ações ambientais que existem desde 2007.

Além do registro inédito da onça-parda em abril, os equipamentos já flagraram outras espécies raras ou que eram consideradas extintas na área, como tamanduás-mirins e outros felinos silvestres, como o gato-do-mato-pequeno, menor felino selvagem do Brasil.

Pegadas do felino são monitoradas desde 2019. Marcelo Coimbra da Silva / Rastro Selvagem - Projeto Leopardus do Sul

Cuidados necessários

A Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) informou que não foi notificada oficialmente sobre o caso até o momento, mas reforça os alertas de segurança à população.

A Patrulha Ambiental da Brigada Militar orienta que, caso encontre o animal, a população deve acionar o 190 para que equipes especializadas façam a avaliação técnica da situação. Em ocorrências com o felino, é fundamental evitar aproximação, tentativas de captura ou qualquer intervenção.