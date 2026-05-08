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"Ocorrerá algum tipo de impacto para a população": comitê científico divulga nota sobre El Niño no RS

Relatório publicado nesta sexta-feira sustenta que ainda é muito cedo para dizer se fenômeno será de grande intensidade

Marcelo Gonzatto

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