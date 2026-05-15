“Nos surpreendemos”: litoral gaúcho tem registro mais precoce de baleias-francas da história; veja vídeo

A temporada das baleias-francas no Brasil em 2026 pode ter começado com o registro mais precoce já documentado no litoral brasileiro. A primeira aparição foi confirmada em 5 de maio, em Torres, no Litoral Norte, quase dois meses antes do período tradicional de presença da espécie, que vai de julho a novembro.

No dia seguinte, o mesmo par de baleias foi visto na altura de Araranguá, em Santa Catarina, antes de seguir viagem.

A baleia identificada é uma fêmea já conhecida pelos pesquisadores. Ela trouxe consigo um filhote nascido no ano passado, em um comportamento que sugere o ensino da rota migratória e um possível desmame na região.

— Nos surpreendemos quando as baleias chegam mais cedo, porque esse não é o período habitual da espécie, e ainda não entendemos o que provoca essa antecipação — afirma Karina Groch, bióloga, doutora em Biologia Animal pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e diretora de pesquisa do Instituto ProFranca.

A bióloga explica que a tendência de antecipação não é isolada. Nos últimos dois anos, baleias têm sido registradas no fim de maio e, em outros anos, a chegada ocorreu por volta de 11 ou 12 de junho. O padrão sugere uma mudança gradual no calendário migratório da espécie.

— Não é algo completamente inédito. Já tivemos algumas avistagens no fim de maio. Mas, neste ano, o registro ocorreu muito cedo, e o que mais chamou atenção foi a presença da fêmea acompanhada do filhote — explica Daniel Danilewicz, biólogo do Grupo de Estudos de Mamíferos Aquáticos do Rio Grande do Sul (Gemars) e coordenador do projeto de monitoramento da espécie no litoral gaúcho Farol das Baleias.

Hipóteses da antecipação

A principal hipótese dos pesquisadores aponta para condições favoráveis de alimentação na região antártica. Fêmeas bem nutridas conseguem antecipar a migração reprodutiva.

— Em geral, se elas vêm mais cedo é porque estão bem alimentadas, comeram melhor e já estão prontas para vir para cá — explica Karina.

No entanto, no caso atual, não se trata de uma fêmea grávida vindo parir, mas de uma fêmea acompanhada de um filhote nascido no ano anterior, o que torna a interpretação mais delicada.

Para Danilewicz, a hipótese de transmissão cultural ganha força no caso atual. A fêmea pode estar ensinando ao filhote a rota migratória, garantindo que esse conhecimento seja perpetuado na próxima geração.

— É bastante plausível que as rotas migratórias sejam aprendidas dessa forma. E quem sabe esse animal jovem, nos próximos 50 anos, continue retornando para cá também por causa desse aprendizado das rotas — comenta o biólogo.

Baleias com nome e história

Em mais de quatro décadas de trabalho, os pesquisadores do Instituto ProFranca acumularam histórias com indivíduos específicos, que ganharam apelidos da equipe.

Entre as mais conhecidas estão Felícia, a fiel; Sunset, a resistente; Sloughy, a desbravadora; JDot, a baleia que une países; Mariscal, a guerreira; e Zimba, a mascote do projeto.

Todas têm biografias detalhadas no programa de adoção simbólica mantido pelo instituto, que ajuda a financiar as atividades de pesquisa.

A Sunset é a mais famosa. Nascida em 2002, encalhou em 2003 no canal de Laguna, quando tinha um ano, e foi resgatada pela equipe do projeto.

Em 2017, voltou ao Brasil já adulta e com seu próprio filhote. O reencontro ocorreu em uma praia ao pôr do sol — daí o nome. A data, 31 de julho, foi instituída como Dia Nacional da Baleia-Franca em homenagem ao animal. A Sunset retornou novamente em 2022 e no ano passado.

— Eu bato o olho nelas e já sei quem é. São bem emblemáticas, nos emocionam, nos orgulham e nos dão energia para continuar o trabalho — comenta Karina, que está há mais de 30 anos no projeto.

O ProFranca é mantido pelo patrocínio da Petrobras e desenvolve, além da pesquisa científica, ações de educação ambiental, mobilização social e capacitação.

A bióloga reconhece o desafio de manter a estrutura, a equipe e a sede em funcionamento, mas vê na recuperação da espécie o principal combustível para o trabalho.

— Cada baleia que a gente vê retornar é, para mim, a principal motivação. São animais que foram caçados aqui no Brasil durante quatro séculos, até a quase extinção. No fim da década de 1970, começaram a voltar — relembra Karina.

A baleia-franca

A baleia-franca-austral (Eubalaena australis) é um dos maiores mamíferos marinhos do planeta. Os adultos pesam entre 40 e 90 toneladas e medem de 15 a 18 metros de comprimento.

Registros históricos de capturas em Santa Catarina, nas décadas de 1950 e 1960, mencionam animais com mais de 18 metros nas imediações de Garopaba e Imbituba.

A espécie tem dorso totalmente liso e preto, sem a nadadeira dorsal característica de outras baleias. O ventre apresenta manchas brancas irregulares, e a cabeça ocupa quase um quarto do comprimento total do animal.

A camada de gordura que reveste o corpo pode chegar a 40 centímetros de espessura em alguns pontos.

Uma das marcas mais conhecidas da espécie é o borrifo em formato de V, resultado do ar aquecido expelido pelos dois orifícios respiratórios.

O jato pode atingir de cinco a oito metros de altura e é mais visível em dias frios e com pouco vento. O som da respiração chega a ser ouvido a centenas de metros de distância.

Calosidades funcionam como impressão digital

Coloração aparente costuma ser branca ou amarelada por causa da colonização por crustáceos. Divulgação / Farol das Baleias

A característica morfológica mais marcante da espécie é o conjunto de calosidades na cabeça. São espessamentos naturais da pele que surgem com o animal e permanecem com a mesma forma e tamanho relativo por toda a vida.

Por isso, funcionam como uma impressão digital, permitindo a identificação individual de cada baleia.

As calosidades são acinzentadas, mas a coloração aparente costuma ser branca ou amarelada por causa da colonização por ciamídeos, pequenos crustáceos conhecidos como piolhos-de-baleia.

Essas estruturas também aparecem em interações agressivas entre machos, que muitas vezes carregam marcas na pele compatíveis com arranhões provocados pelas calosidades de outros indivíduos.

A identificação por fotografia permitiu a criação do Catálogo Brasileiro de Fotoidentificação de Baleias-Francas, mantido pelo Instituto Australis.

O arquivo reúne mais de 30 anos de história da população que frequenta águas brasileiras, com dados sobre taxa reprodutiva, ocorrência e distribuição de mais de mil indivíduos.

— A partir de uma fotografia aérea feita na vertical, conseguimos reconhecer individualmente cada baleia. É assim que sabemos que essa baleia (avistada também em SC) é a mesma avistada em Torres — aponta a pesquisadora.

Ciclo migratório

As baleias-francas passam o verão se alimentando na região antártica, especialmente próximo às Ilhas Geórgia do Sul e ao norte da Convergência Antártica. As fêmeas que migram para o Brasil também se alimentam um pouco mais ao norte, na altura da plataforma patagônica.

No inverno do Hemisfério Sul, fêmeas grávidas ou em período reprodutivo migram para águas mais quentes em busca de áreas calmas e rasas para o nascimento dos filhotes.

A principal área de concentração reprodutiva no Brasil é a Área de Proteção Ambiental (APA) da Baleia Franca, em Santa Catarina, criada em 14 de setembro de 2000 por decreto federal. A unidade tem 154,8 mil hectares e cobre 130 quilômetros de costa, do sul de Florianópolis ao Balneário Rincão.

Os filhotes nascem com cerca de cinco metros e duas toneladas. A gestação dura aproximadamente 12 meses, e as fêmeas dão à luz, em média, a cada três anos, podendo o intervalo se estender a quatro ou cinco anos.

A camada de gordura insuficiente faz com que o filhote precise nascer em águas relativamente quentes, sob risco de hipotermia caso a fêmea o parisse nas águas geladas da Antártica.

— Apesar de ser frio para nós no inverno, para elas é muito menos frio do que lá na Antártica — pondera Karina.

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Litoral gaúcho deixa de ser apenas rota e vira berçário

Pares de mãe e filhote representavam cerca de 30% dos grupos observados em 2002. Hoje, esse índice se aproxima de 80%. Divulgação / Farol das Baleias

O litoral norte gaúcho mudou de perfil nas últimas duas décadas. Pesquisas conduzidas pelo Gemars em 2002 mostravam um cenário bastante diferente do atual: à época, acreditava-se que a região funcionava apenas como rota migratória, com os animais de passagem rumo a Santa Catarina, principal área reprodutiva da espécie no Brasil.

Naquele período, o perfil das baleias avistadas no Rio Grande do Sul era predominantemente formado por machos solitários e fêmeas aptas ao acasalamento.

Pares de mãe e filhote representavam cerca de 30% dos grupos observados. Hoje, esse índice se aproxima de 80%.

— O Rio Grande do Sul está se tornando, assim como Santa Catarina, uma área de berçário de baleia-franca — destaca Danilewicz.

A região de Torres concentra alguns dos melhores pontos de observação no Estado.

— Este será o nono ano consecutivo do nosso projeto. Temos registros de fêmeas com filhote permanecendo por dois meses seguidos na mesma região, principalmente em Itapeva, no Parque de Torres — afirma o biólogo.

O pico da temporada no Rio Grande do Sul costuma ocorrer entre o fim de julho e meados de setembro, com as primeiras avistagens constantes geralmente a partir de junho.

Quatro séculos de caça quase levaram à extinção

A relação do Brasil com a espécie é marcada pela violência. A caça à baleia-franca no litoral brasileiro começou ainda no século XVI e se estendeu por quase quatro séculos.

Em 1587, o cronista Gabriel Soares de Sousa já sugeria à Corte portuguesa a vinda de baleeiros da Biscaia para a Bahia, dada a abundância da espécie nas baías nordestinas.

A partir do século XVIII, foram instaladas seis armações baleeiras no litoral catarinense, sendo a primeira a Nossa Senhora da Piedade, em 1742, no atual município de Governador Celso Ramos.

A última a operar foi a de Imbituba, em funcionamento até 1973, em violação direta a acordos internacionais que protegiam a espécie desde a década de 1930. A captura da última baleia, com cerca de 14 metros, marcou o fim da indústria baleeira no sul do Brasil.

A técnica era brutal. Era comum o arpoamento do filhote antes da mãe, justamente porque a fêmea não abandona a cria ferida.

Em 1790, o naturalista e estadista José Bonifácio de Andrada e Silva, que mais tarde ficaria conhecido como Patriarca da Independência, foi a primeira pessoa a denunciar formalmente a matança em uma memória publicada nos Anais da Academia Real das Ciências, em Lisboa.

Após décadas consideradas extintas em águas brasileiras, as baleias-francas começaram a ser reavistadas no fim dos anos 1970.

Estimativas do projeto indicam que cerca de 350 baleias foram mortas apenas entre 1950 e 1973 na região de Imbituba.

A recuperação da espécie no Atlântico Sul é considerada uma boa notícia pelos pesquisadores, mas avança em ritmo lento.

A população reúne animais que se reproduzem no Brasil, no Uruguai e na Argentina, e as estimativas atuais apontam cerca de 300 fêmeas reprodutivas no sul do Brasil.

— A baleia-franca está se recuperando, mas em ritmo lento. A população cresce devagar porque as fêmeas têm um filhote a cada três anos, podendo haver intervalos ainda maiores. Além disso, existem outras características biológicas que tornam o ciclo de vida e a reprodução mais lentos — explica Danilewicz.

A diferença fica mais evidente quando comparada à baleia-jubarte, outra espécie que frequenta a costa brasileira. A jubarte apresentou recuperação muito mais acelerada e hoje soma cerca de 28 mil indivíduos em águas nacionais.

Como a população pode ajudar no monitoramento

O Projeto Baleia-Franca, agora também sob o guarda-chuva do recém-criado ProFranca, lançou um aplicativo gratuito para registro colaborativo de avistagens. A ferramenta está disponível para iOS e Android com o nome ProFranca e também alimenta o mapa de avistagens do site do instituto.

Pelo aplicativo, qualquer pessoa pode marcar o local de uma avistagem, informar a quantidade de baleias vistas e contribuir com o banco de dados de monitoramento da espécie.

Os pontos ficam ativos por 24 horas, permitindo que moradores, turistas e pescadores localizem, em tempo quase real, onde os animais estão.

— A ideia é justamente que a pessoa possa acessar o aplicativo ou o site e ter a informação mais recente de onde há baleia — observa Karina.

Drones revolucionaram o monitoramento no Sul

Nos últimos seis anos, o Gemars passou a usar drones como principal ferramenta de pesquisa. A tecnologia substituiu parte significativa do trabalho realizado a partir de morros ou embarcações e ampliou a capacidade de coleta de dados sem interferir no comportamento dos animais.

— Tivemos a percepção de investir no monitoramento por drones. É uma ferramenta não invasiva: o animal praticamente não percebe que está sendo filmado. Assim, conseguimos compreender melhor o comportamento das baleias. Quando uma embarcação se aproxima, por exemplo, ela pode alterar o que o animal está fazendo — explica Danilewicz.

A temporada de campo do projeto começa em 15 de junho e contará com pesquisadores do Brasil, Austrália, Áustria e Estados Unidos.

O Gemars completa 35 anos em outubro e mantém parceria com o Projeto Baleia-Franca, do Instituto Australis, para troca de informações sobre os indivíduos catalogados.

A entidade também pede colaboração da população gaúcha para registrar avistagens pelas redes sociais do projeto, especialmente pelo Instagram.

Profissionais que produzem conteúdo audiovisual sobre a fauna marinha, como fotógrafos e operadores de drone, também são incentivados a compartilhar imagens, que auxiliam na localização e identificação dos indivíduos.

Regras para não perturbar os animais

Entre as principais regras estão: