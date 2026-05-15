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Gigante marinho
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“Nos surpreendemos”: litoral gaúcho tem registro mais precoce de baleias-francas da história; veja vídeo

Pesquisadores identificaram uma fêmea acompanhada de filhote em Torres quase dois meses antes do período habitual da espécie no Brasil

Leonardo Martins

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