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No caminho do lixo, há um rastro de descarte incorreto e dificuldade de reciclagem; assista ao vídeo

Apesar de reaproveitar o dobro da média nacional, Porto Alegre só retorna 5,7% do material descartado à cadeia

André Ávila

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