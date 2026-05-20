Nebulosidade aumenta, e RS terá terceiro dia consecutivo de temperatura negativa nesta quinta; veja onde

Em Porto Alegre, a mínima será de 8ºC, e a máxima, de 16ºC. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A massa de ar polar que atua sobre o Rio Grande do Sul mantém a temperatura baixa e reforça o clima típico de inverno antes mesmo de a estação começar nesta quinta-feira (21).

De acordo com a Climatempo, em função da circulação de umidade pelo Estado, há possibilidade de maior nebulosidade em quase todas as regiões.

Esse cenário favorece com que a sensação térmica fique mais baixa, principalmente nas áreas litorâneas e na metade leste do Rio Grande do Sul.

Na quarta (20), cidades gaúchas como Vacaria e Bom Jesus, na Serra, registraram marcas negativas pela manhã, com -4,2ºC e -2,0°C, respectivamente.

O amanhecer desta quinta será novamente muito gelado, com registros abaixo de 0ºC e geada entre áreas do Centro, do Norte, da Serra e em parte da Campanha.

A Defesa Civil estima mínimas entre -1ºC e 12ºC. As máximas oscilam entre 8ºC e 18ºC.

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Tendência para sexta e sábado

A tendência é de continuidade do tempo firme no Rio Grande do Sul na sexta-feira (22), embora a nebulosidade aumente ainda mais.

De acordo com a Climatempo, a massa de ar frio provoca mais um amanhecer gelado, sobretudo na Campanha, Oeste, Centro e áreas de baixada.

Já no sábado (23), a previsão indica um aumento dos termômetros e da instabilidade no sul do Brasil.

Ainda assim, grande parte do território gaúcho deve ter a presença de sol entre variação de nuvens ao longo do dia, principalmente no Oeste, na Campanha e na Fronteira Oeste.

Confira como fica o tempo na sua região nesta quinta-feira (21)

Região Metropolitana

Sol com muitas nuvens. Em Porto Alegre, a mínima será de 8ºC, e a máxima, de 16ºC.

Serra

Muitas nuvens. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 6ºC e 12ºC.

Campanha

Quinta-feira com sol e muitas nuvens durante o dia. Em Bagé, a mínima será de 5ºC, e a máxima, de 12ºC.

Fronteira Oeste

Períodos de céu nublado. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 7ºC e 15ºC.

Sul

Sol com variação de nuvens. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 6ºC e 14ºC.

Litoral Norte

Dia de sol e muitas nuvens. Em Capão da Canoa, a mínima será de 9ºC, e a máxima, de 13ºC.

Centro

Previsão de sol e nuvens. Em Santa Maria, mínima de 7ºC e máxima de 13ºC.

Norte

Dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer. Em Passo Fundo, a mínima é de 5ºC, e a máxima, de 14ºC.

Noroeste

Tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. Em Santa Rosa, mínima de 7ºC e máxima de 17ºC.