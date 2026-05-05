Metade sul do RS tem alerta para tempestade e queda de granizo; veja até quando vale

Alerta é válido na área em amarelo no mapa. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

Com grau de severidade amarelo, entra em vigor às 10h desta terça-feira (5) alerta de tempestade emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para a metade sul do Rio Grande do Sul. O comunicado abrange a Região Sul, Campanha e o sul da Fronteira Oeste.

Nestas áreas, o volume de chuva pode chegar aos 50 milímetros e há possibilidade de queda de granizo. Também são esperadas rajadas de vento com velocidade entre 40 km/h e 60 km/h.

As condições meteorológicos devem persistir até as 10h de quarta-feira (6), quando o alerta passa a não valer mais.