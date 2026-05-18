Massa de ar polar traz temperatura negativa e favorece geada no RS nesta terça; veja onde

Em Porto Alegre, a mínima será de 8ºC, e a máxima, de 16ºC. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O tempo firme volta a predominar no Rio Grande do Sul nesta terça-feira (19), embora ainda com variações de nuvens ao longo do dia. O destaque fica para a atuação de uma nova massa de ar polar que traz frio e para a possibilidade de formação de geada, principalmente nas primeiras horas da manhã.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) está com alerta amarelo, que indica potencial de perigo, para ocorrência de geada de forma ampla pelo Estado. O órgão aponta para risco leve às plantações.

O comunicado, válido da meia-noite às 10h, inclui a Campanha, a Fronteira Oeste, do Centro, da Serra, além de parte do Sul, do Norte e da Região Metropolitana.

Conforme a Defesa Civil, as mínimas ficam entre -2ºC e 11ºC, o que favorece a ocorrência do fenômeno de modo mais generalizada. As máximas oscilam entre 12°C e 18°C.

O sol aparece entre nuvens em diversas regiões. De acordo com a Climatempo, áreas do Litoral, do Nordeste, da Serra e da Metade Norte ainda podem ter maior nebulosidade.

As condições também fazem com que o mar siga agitado ao longo da costa gaúcha.

Previsão para os próximos dias

A quarta (20) e a quinta-feira (21) mantêm o padrão de tempo mais estável sobre o Rio Grande do Sul devido à influência da massa de ar polar, afirma a Climatempo.

Os dias começam gelados em praticamente todas as regiões, especialmente entre a Campanha, o Sul, o Oeste e a Serra, com chance de geada em alguns pontos.

A temperatura segue baixa nas primeiras horas do dia, com mínimas entre -1ºC e 11ºC. Com o avanço do período e a maior presença do sol, a tendência é de elevação gradual dos termômetros ao longo da tarde.

Confira como fica o tempo na sua região nesta terça-feira (19)

Região Metropolitana

Sol com algumas nuvens. Em Porto Alegre, a mínima será de 8ºC, e a máxima, de 16ºC.

Serra

Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 5ºC e 15ºC.

Campanha

Terça-feira de sol, com nevoeiro ao amanhecer. Em Bagé, a mínima será de 3ºC, e a máxima, de 13ºC.

Fronteira Oeste

Tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 4ºC e 17ºC.

Sul

Sol o dia todo com algumas nuvens à tarde. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 4ºC e 16ºC.

Litoral Norte

Dia de sol o dia todo com algumas nuvens à tarde. Em Capão da Canoa, a mínima será de 7ºC, e a máxima, de 16ºC.

Centro

Predomínio de tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. Em Santa Maria, mínima de 4ºC e máxima de 15ºC.

Norte

Céu ensolarado. Em Passo Fundo, a mínima é de 5ºC, e a máxima, de 16ºC.

Noroeste

Tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. Em Santa Rosa, mínima de 6ºC e máxima de 17ºC.