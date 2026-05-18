Massa de ar polar traz temperatura negativa e favorece geada no RS nesta terça; veja onde

O tempo firme volta a predominar no Rio Grande do Sul nesta terça-feira (19), embora ainda com variações de nuvens ao longo do dia. O destaque fica para a atuação de uma nova massa de ar polar que traz frio e para a possibilidade de formação de geada, principalmente nas primeiras horas da manhã.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) está com alerta amarelo, que indica potencial de perigo, para ocorrência de geada de forma ampla pelo Estado. O órgão aponta para risco leve às plantações.
O comunicado, válido da meia-noite às 10h, inclui a Campanha, a Fronteira Oeste, do Centro, da Serra, além de parte do Sul, do Norte e da Região Metropolitana.
Conforme a Defesa Civil, as mínimas ficam entre -2ºC e 11ºC, o que favorece a ocorrência do fenômeno de modo mais generalizada. As máximas oscilam entre 12°C e 18°C.
O sol aparece entre nuvens em diversas regiões. De acordo com a Climatempo, áreas do Litoral, do Nordeste, da Serra e da Metade Norte ainda podem ter maior nebulosidade.
As condições também fazem com que o mar siga agitado ao longo da costa gaúcha.
Previsão para os próximos dias
A quarta (20) e a quinta-feira (21) mantêm o padrão de tempo mais estável sobre o Rio Grande do Sul devido à influência da massa de ar polar, afirma a Climatempo.
Os dias começam gelados em praticamente todas as regiões, especialmente entre a Campanha, o Sul, o Oeste e a Serra, com chance de geada em alguns pontos.
A temperatura segue baixa nas primeiras horas do dia, com mínimas entre -1ºC e 11ºC. Com o avanço do período e a maior presença do sol, a tendência é de elevação gradual dos termômetros ao longo da tarde.
Confira como fica o tempo na sua região nesta terça-feira (19)
Região Metropolitana
Sol com algumas nuvens. Em Porto Alegre, a mínima será de 8ºC, e a máxima, de 16ºC.
Serra
Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 5ºC e 15ºC.
Campanha
Terça-feira de sol, com nevoeiro ao amanhecer. Em Bagé, a mínima será de 3ºC, e a máxima, de 13ºC.
Fronteira Oeste
Tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 4ºC e 17ºC.
Sul
Sol o dia todo com algumas nuvens à tarde. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 4ºC e 16ºC.
Litoral Norte
Dia de sol o dia todo com algumas nuvens à tarde. Em Capão da Canoa, a mínima será de 7ºC, e a máxima, de 16ºC.
Centro
Predomínio de tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. Em Santa Maria, mínima de 4ºC e máxima de 15ºC.
Norte
Céu ensolarado. Em Passo Fundo, a mínima é de 5ºC, e a máxima, de 16ºC.
Noroeste
Tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. Em Santa Rosa, mínima de 6ºC e máxima de 17ºC.
*Produção: Carolina Dill