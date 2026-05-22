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Justiça mantém suspensão de licenças para construções no entorno do Parque da Guarita

Prefeitura de Torres tem 30 dias para enviar projetos aprovados para a região ao Iphae, que fará análise técnica do impacto das obras

Gabriela Plentz

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