Justiça mantém suspensão de licenças para construções no entorno do Parque da Guarita

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Objetivo é que o órgão de preservação faça uma análise técnica do impacto das propostas para a região. Camila Hermes / Agencia RBS

Em audiência de conciliação realizada na quarta-feira (20), a Justiça manteve a suspensão das licenças e alvarás para construções verticais no entorno do Parque da Guarita, em Torres, no Litoral Norte. A liminar havia sido concedida em março deste ano em ação civil pública movida pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS).

No encontro, ficou acertado que a prefeitura de Torres encaminhe ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae) os projetos aprovados na região próxima ao parque, que inclui os bairros São Francisco e Guarita II. O prazo é de 30 dias.

O objetivo é que o órgão de preservação faça uma análise técnica do impacto das propostas ainda não executadas e daquelas já em andamento ou em fase de conclusão. O Iphae terá outros 30 dias para concluir a avaliação.

Uma nova audiência está marcada para 3 de agosto, quando as medidas serão revisadas.

O Parque Estadual José Lutzenberger, nome oficial do local, é tombado como patrimônio ambiental, paisagístico e cultural da cidade. A polêmica na região teve início com a aprovação do plano diretor de Torres, em 2024, que retirou os limites de altura para prédios construídos na Zona 24, no bairro São Francisco, e permitiu construções de até 15 metros na Zona 25, no bairro Guarita. Antes, a altura máxima permitida na região era de 11 metros.

Um dos projetos que havia obtido licenciamento prevê a construção de duas torres de 44 metros e 14 pavimentos no bairro São Francisco, no terreno do antigo Guarita Park Hotel, que possui três andares. A Justiça entendeu que a ausência de consulta aos órgãos ambientais configura um vício insanável nos processos de licenciamento.

A preocupação central é que as obras provoquem danos ambientais, paisagísticos e geológicos. Além disso, segundo o Iphae, as modificações na região colocam em risco o reconhecimento do Geoparque Cânions do Sul pela Unesco, um dos poucos reconhecidos mundialmente.