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Após 20 anos
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Governo do RS regulamenta mineração de areia no Guaíba após impasse judicial; portaria será assinada na próxima semana

Atividade estava suspensa enquanto estudo não determinasse em quais áreas a extração pode ser realizada. Medida não tem eficiência contra cheias

Gabriela Plentz

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