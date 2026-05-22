Governo do RS regulamenta mineração de areia no Guaíba após impasse judicial; portaria será assinada na próxima semana

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Extração de areia no Guaíba é alvo de paralisações e questionamentos desde o início dos anos 2000. Duda Fortes / Agencia RBS

O governo do Estado prevê assinar na segunda-feira (25) uma portaria que regulamenta a mineração no Guaíba. A liberação vem após a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) concluir o relatório final do Zoneamento Ambiental do Guaíba, levantamento necessário por determinação da Justiça.

O órgão chegou a projetar que a atividade fosse liberada ainda no ano passado. Entretanto, o estudo ficou pronto apenas em março deste ano após a realização de consultas públicas e andamento do processo com o Ministério Público Federal (MPF) na Justiça Federal. O governo afirma que foram realizados trâmites internos para concluir o regramento.

A extração de areia na região é alvo de paralisações e questionamentos desde o início dos anos 2000. Em 2016, uma decisão judicial determinou que a atividade fosse suspensa até a realização desse zoneamento.

O objetivo do levantamento é delimitar as áreas onde a mineração pode ser realizada, indicando ainda quais os pontos sensíveis à extração. A atividade se difere da dragagem para desassoreamento do rio ou navegação.

A mineração tem fins comerciais, como uso na construção civil. Mesmo após a publicação da portaria, o início das extrações ainda depende dos pedidos das empresas que possuem licença para atuar na região.

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Conforme o Sindicato dos Depósitos, Distribuidores e Comerciantes de Areia do Estado do Rio Grande do Sul, será necessário avaliar o regramento para determinar quais serão os benefícios.

— Depois de termos conhecimento do que está previsto nas portarias, teremos, então, os procedimentos legais. Por exemplo, saber as áreas permitidas, a confecção das cercas eletrônicas para que as dragas possam atuar. É uma grande expectativa, vai ser benéfico tanto para as empresas que vão fazer a extração, como para a população. Por ter viagens menores, terá um custo menor — avalia o presidente do Sindareia, Laercio Thadeu.

Atualmente, a mineração já é feita em outros rios do Estado, como em pontos do Jacuí em Charqueadas e em São Jerônimo.

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Zoneamento

O zoneamento final ainda não foi publicado pela Fepam. Entretanto, documento publicado ainda no ano passado menciona que não existe um volume de extração razoável que possa ser definido como seguro para sabermos a dimensão do impacto da mineração sobre os seres vivos.

Nesse relatório, há uma orientação para que as lavras de areia comecem a operar em uma escala-piloto e seguindo uma distribuição em mosaico, intercalando áreas exploradas com áreas não exploradas. Além disso, há indicação de que a atividade deve ser evitada em áreas como os extremos norte e sul do Guaíba, assim como próximo de margens e foz de arroios, locais de maior concentração de espécies significativas.

— Essas atividades extrativas carregam um risco inerente ao meio ambiente e têm impactos que são inafastáveis. Então cabe a nós, como executores desse processo, tentar minorar ao máximo os danos ao meio ambiente e os riscos a eventuais riscos à saúde, que eu espero que não aconteçam — afirma o procurador do MPF, Julio Carlos Schwonke de Castro Junior.

Decisão judicial determinou que a atividade fosse suspensa até a realização desse zoneamento. Marcelo Oliveira / Agencia RBS

A atividade é questionada por defensores do meio ambiente. Entre as preocupações estão a contaminação da água por metais pesados encontrados na areia, além da exploração de unidades de conservação.

— A prática movimenta o fundo onde há, em determinadas partes do Guaíba, o depósito de sedimentos com metais pesados que refluem com essa movimentação de mineração e ficam disponíveis novamente para interagir com as dinâmicas ecológicas, com espécies e ecossistemas — alegou o coordenador técnico do Instituto Curicaca, o agrônomo Alexandre Krob.

Os documentos apresentados até agora demonstram que o Guaíba tem diferentes tipos de sedimentos e seres vivos e recebe água limpa e água poluída, componentes que devem ser considerados para a liberação das atividades.

— Enquanto de um lado eu tenho as argilas, eu preciso zonear essas áreas e não quero tocar nelas para não ter riscos, inclusive de aumentar a turbidez da água. Do outro, eu tenho a areia. Essa sim, eu tenho mais tranquilidade em trabalhar, porque é um grão que eu sei que tem pouca capacidade de aderir aos poluentes e eu consigo dragar, retirar ele, sem ter um impacto tão grande — avalia o professor Fernando Fan, do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH), da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Mineração não serve como medida contra cheias

Desde a enchente de 2024, a mineração tem sido defendida por grupos de moradores como uma forma de prevenir inundações. Análises do IPH, entretanto, apontam que a medida não tem efeito.

— Digamos que a gente retire do Guaíba, em um ano minerando, por exemplo, 5 milhões de metros cúbicos de areia. Durante a enchente, chegaram no Guaíba 35 mil metros por segundo, essa foi a vazão máxima do pico. Se tu pegar os 5 milhões de metros cúbicos e tu dividir por esses 35 mil metros cúbicos por segundo de água que chegam no Guaíba, tu vai chegar à conclusão que tu enche esse buraco formado pela mineração em dois minutos. Então, a gente teria uma cheia que seria dois minutos diferente da cheia que a gente verificou em 2024, que simplesmente durou 30 dias — calcula o professor Fernado Fan.