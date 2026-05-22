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Geada, chuva e máximas de 20ºC: como será a virada do tempo neste fim de semana no RS

Previsão indica aumento de nebulosidade no sábado, com mínimas próximas aos 0°C, e temperaturas mais altas no domingo

Zero Hora

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