Geada, chuva e máximas de 20ºC: como será a virada do tempo neste fim de semana no RS

O Rio Grande do Sul terá um fim de semana de transição no tempo, com aumento gradual da nebulosidade e chance de chuva fraca em parte do Estado, embora o predomínio ainda seja de estabilidade. No domingo (24), a temperatura pode atingir os 20ºC.
No sábado (23), porém, o frio segue intenso, especialmente entre a madrugada e a manhã, quando há possibilidade de temperaturas próximas de 0ºC e formação de geada na Serra, no Sul e na Campanha.
Segundo a Climatempo, a circulação de umidade favorece ocorrência de chuva fraca entre sábado e domingo em áreas da Costa Doce, Região Metropolitana, Litoral Médio e Norte, além de pontos do Sul e Nordeste do Estado.
Apesar do amanhecer gelado, as tardes tendem a ficar mais agradáveis em comparação aos últimos dias, com máximas podendo alcançar 20ºC no domingo.
Como será a próxima segunda-feira
A segunda-feira (25) começa com tempo mais aberto em boa parte do Rio Grande do Sul. O sol aparece entre nuvens desde cedo e favorece uma elevação mais significativa dos termômetros, sobretudo no Oeste, no Noroeste e na Região Central.
Ainda pode haver maior nebulosidade no Litoral e no nordeste do Estado por conta da presença de umidade, mas sem previsão de chuva significativa.
Confira como fica o tempo na sua região neste fim de semana (23 e 24)
Região Metropolitana
- Sábado: sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Em Porto Alegre, a mínima será de 12ºC e a máxima de 19ºC
- Domingo: dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Em Porto Alegre a mínima será de 14ºC, e a máxima, de 20ºC
Serra
- Sábado: sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à noite. Em Caxias do Sul, a mínima será de 9ºC e a máxima de 16ºC
- Domingo: sol com algumas nuvens e chuva. Em Caxias do Sul, a mínima será de 9ºC e a máxima de 18ºC
Campanha
- Sábado: sol com muitas nuvens durante o dia. Em Bagé, a mínima será de 8ºC e máxima de 15ºC
- Domingo: dia de sol com muitas nuvens. Em Bagé, a mínima será de 11ºC e a máxima, de 18ºC
Fronteira Oeste
- Sábado: períodos de céu nublado. Em Uruguaiana, a mínima será de 7ºC e a máxima de 17ºC
- Domingo: sol com muitas nuvens. Em Uruguaiana, a mínima será de 7ºC e a máxima, de 19ºC
Sul
- Sábado: sol com algumas nuvens e chuva passageira. Em Pelotas, a mínima será de 12ºC e a máxima de 18ºC
- Domingo: sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Em Pelotas, a mínima será de 12ºC e a máxima de 19ºC.
Litoral Norte
- Sábado: sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Capão da Canoa, a mínima será de 10ºC e a máxima de 16ºC
- Domingo: sol, com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. Em Capão da Canoa, a mínima será de 12ºC e a máxima de 17ºC.
Centro
- Sábado: céu com variação de nebulosidade. Em Santa Maria, a mínima será de 9ºC e a máxima de 17ºC
- Domingo: sol com muitas nuvens. Em Santa Maria, a mínima será de 11ºC e a máxima de 19ºC
Norte
- Sábado: sol com muitas nuvens. Em Passo Fundo, a mínima será de 10ºC e a máxima de 17ºC
- Domingo: dia de sol, com muitas nuvens à tarde. Em Passo Fundo, a mínima será de 9ºC e a máxima de 20ºC
Noroeste
- Sábado: sol com muitas nuvens durante o dia. Em Santa Rosa, a mínima será de 6ºC e a máxima de 19ºC
- Domingo: sol com muitas nuvens. Em Santa Rosa, a mínima será de 10ºC e a máxima de 21ºC.
*Produção: Carolina Dill