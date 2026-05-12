Frio persiste no RS nesta quarta, mas temperatura sobe gradualmente; veja onde

Em Porto Alegre, a mínima será de 9ºC, e a máxima, de 20ºC. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O casaco virou peça obrigatória nos últimos dias, e a rotina não vai mudar nesta quarta‑feira (13), pois o frio segue intenso pela manhã. A diferença é que os termômetros já começam a mostrar uma elevação gradual ao longo da tarde.

Conforme a Climatempo, o amanhecer ainda será gelado em todo o Rio Grande do Sul, com temperatura baixa na maioria das regiões e possibilidade de geada pontual entre a Campanha, o Sul, a Serra e o Nordeste.

Com o avançar das horas, os índices sobem um pouco mais em comparação aos dias anteriores, principalmente no Oeste, nas Missões e na Região Metropolitana.

As mínimas variam entre 1ºC e 13ºC, enquanto as máximas oscilam entre 11ºC e 20ºC

A quarta-feira começa com sol, embora seja esperado um aumento da nebulosidade no Sul e em áreas da Campanha no período. Mesmo assim, não há previsão de chuva significativa.

Além disso, o mar permanece agitado no Litoral. Há manutenção do estado de atenção para condições de ressaca e ondas elevadas na costa gaúcha.

O que esperar da quinta e da sexta-feira

A tendência é de continuidade do tempo firme sobre o Estado na quinta-feira (14), prevê a Climatempo, com presença de sol entre nuvens.

A massa de ar frio mantém o amanhecer gelado e influencia na ocorrência de geada, sobretudo entre a Serra, o Nordeste e a Campanha.

De acordo com a Defesa Civil, a mínima fica entre 2ºC e 14ºC, já a máxima, entre 13ºC e 20ºC

É esperado um aumento da nebulosidade na sexta-feira (15), o que indica o início de uma mudança no padrão atmosférico para os próximos dias.

Mínima fica entre 1ºC e 14ºC, e a máxima oscila entre 12ºC e 21ºC

Confira como fica o tempo na sua região nesta terça-feira (13)

Região Metropolitana

Sol o dia todo sem nuvens no céu. Em Porto Alegre, a mínima será de 9ºC, e a máxima, de 20ºC.

Serra

Quarta-feira de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 6ºC e 18ºC.

Campanha

Dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer. Muitas nuvens à tarde. Em Bagé, a mínima será de 8ºC, e a máxima, de 18ºC.

Fronteira Oeste

Tempo ensolarado, com nevoeiro à noite. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 6ºC e 20ºC.

Sul

Sol e muitas nuvens à tarde. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 10ºC e 18ºC.

Litoral Norte

Céu com sol e diminuição de nuvens pela manhã. Em Capão da Canoa, a mínima será de 11ºC, e a máxima, de 20ºC.

Centro

Quarta-feira ensolarada. Em Santa Maria, mínima de 4ºC e máxima de 20ºC.

Norte

Variação de nebulosidade. Em Passo Fundo, a mínima é de 6ºC, e a máxima, de 19ºC.

Noroeste

Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Em Santa Rosa, mínima de 9ºC e máxima de 21ºC.