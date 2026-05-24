Frio perde força e chuva retorna ao RS; veja a previsão para o início da semana

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Capital deve ter chuva e menos frio no início da semana. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O início da semana será marcado pelo aumento gradual da temperatura e volta da chuva na maioria das regiões do Rio Grande do Sul. A massa de ar frio que tem feito as temperaturas ficarem baixas no Estado nos últimos dias perde a força a partir deste domingo (24).

Conforme a Climatempo, a expectativa é que a segunda-feira (25) marque o retorno da instabilidade no Estado devido ao avanço de novas áreas de chuva associadas à formação de um sistema de baixa pressão no sul do Brasil.

O tempo começa com maior variação de nuvens em grande parte do Estado, mas ao longo do dia as instabilidades ganham força.

As pancadas de chuva devem avançar inicialmente pelas regiões do Noroeste, Norte e Centro-Norte gaúcho, onde há possibilidade de chuva moderada a forte em alguns momentos.

Nessas áreas, os acumulados podem variar entre 10 e 40 milímetros no decorrer do período, com possibilidade de trovoadas isoladas.

Nas outras regiões, o tempo segue instável entre a tarde e a noite, com ocorrência de pancadas isoladas de chuva fraca a moderada. O avanço da umidade também favorece o aumento da nebulosidade sobre a Região Metropolitana, Vales e parte da Metade Leste.

As temperaturas mínimas variam entre 8°C e 16°C, enquanto as máximas oscilam entre 15°C e 25°C, indicando elevação gradual nos termômetros em comparação aos dias anteriores. Em Porto Alegre, a segunda-feira terá aumento de nebulosidade durante o dia.

O sol ainda aparece em alguns momentos, mas há possibilidade de pancadas de chuva durante a tarde e à noite. A temperatura varia entre 13°C e 23°C na Capital.

Na Serra, a segunda-feira será de céu encoberto e aumento das condições para chuva durante o período. Há possibilidade de pancadas moderadas, principalmente entre a tarde e à noite. O frio diminui gradualmente, mas o tempo segue úmido e com sensação térmica amena.

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Terça-feira

A projeção é de continuidade da chuva na terça-feira (26) no RS devido à atuação de uma área de baixa pressão associada à formação de um ciclone extratropical na costa da Região Sul. O sistema favorece o aumento das áreas de chuva e mantém o tempo fechado em grande parte do Estado.

A chuva pode ocorrer a qualquer momento, principalmente entre a Metade Norte, Região Metropolitana, Vales, Litoral e norte gaúcho. Em alguns períodos, a precipitação pode ter intensidade moderada, acompanhada de rajadas ocasionais de vento e trovoadas isoladas.

Na Campanha e no Oeste, apesar de alguns intervalos de melhoria, a nebulosidade segue predominando e também há possibilidade de pancadas ao longo do dia, mas sem volumes superiores a cinco milímetros.

Em Bagé, os termômetros devem ficar entre 11°C e 20°C. O ingresso de umidade deixa a sensação de tempo abafado. Na Capital, porém, está prevista chuva na casa dos 20 milímetros, com máxima de 20°C no dia.

Além disso, as temperaturas ficam mais elevadas no Norte e Noroeste, enquanto a Metade Sul terá marcas mais amenas devido à maior cobertura de nuvens e à chuva persistente.

Quarta-feira

Os municípios gaúchos seguem sob influência de um sistema de baixa pressão que deixa a atmosfera instável na quarta-feira (27). A chuva continua presente na maioria das regiões, especialmente entre a Metade Norte, Serra, Vales, Litoral e Região Metropolitana.

Podem ocorrer períodos de melhora temporária, alternados com novos episódios de pancadas de chuva. Em áreas do Norte e Nordeste gaúcho, não se descartam momentos de chuva moderada e rajadas de vento ocasionais.

Na Metade Sul e na Campanha, o tempo tende a apresentar maior variação de nuvens, mas ainda com possibilidade de chuva passageira em pontos isolados. A circulação de umidade mantém o céu encoberto em boa parte do Estado.

As temperaturas permanecem amenas, sem expectativa de calor expressivo, mantendo a sensação típica de outono úmido. Santa Maria, no Centro, deve ter uma quarta-feira seca, com registros entre 12°C e 18°C.