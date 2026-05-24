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Frio perde força e chuva retorna ao RS; veja a previsão para o início da semana

Tempo será influenciado por uma área de baixa pressão associada à formação de um ciclone extratropical na costa da Região Sul

Vinicius Coimbra

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