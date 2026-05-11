Frio intenso persiste no RS nesta terça-feira, com chance de geada e mínima negativa 

Em Porto Alegre, a mínima será de 7ºC, e a máxima, de 19ºC. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul segue gelado na terça-feira (12). Isso porque a massa de ar polar que fez os termômetros despencar continua presente sobre o Estado. O cenário se mantém com temperatura baixa, especialmente na madrugada e no começo da manhã.

De acordo com a Climatempo, as mínimas podem variar entre -1ºC e 14ºC no RS. Os menores índices são esperados nos pontos mais altos do território gaúcho, como a Serra.

Novamente, haverá condições favoráveis para formação de geada em diversas regiões, sobretudo entre a Campanha, o Sul, a Serra, o Oeste e a Região dos Vales.

O sol vai predominar desde cedo. Os gaúchos já começam a observar uma elevação gradual das temperaturas em parte do Oeste e do Noroeste, onde é esperada maior amplitude térmica. A sensação continua agradável.

A Climatempo destaca ainda que o vento pode variar entre 40 km/h e 50 km/h no Sudeste. O mar permanece agitado em toda a faixa litorânea.

O que esperar da quarta-feira

O padrão atmosférico muda pouco na quarta-feira (13), prevê a Climatempo. O RS segue sob influência do tempo estável. Contudo, a massa de ar frio começa a perder intensidade.

A madrugada ainda permanece fria em grande parte do Estado, principalmente na Campanha e na Serra. O dia terá predomínio de sol entre poucas nuvens, o que favorece temperatura mais agradável durante a tarde entre o Oeste, as Missões e a Região Metropolitana.

A chance de chuva permanece muito baixa em todas as regiões gaúchas. Nas primeiras horas da manhã, ainda há possibilidade de geada isolada em pontos da Serra, da Campanha e do Sul, embora de forma menos abrangente em comparação aos dias anteriores.

Confira como fica o tempo na sua região nesta terça-feira (11)

Região Metropolitana

Sol o dia todo sem nuvens no céu. Em Porto Alegre, a mínima será de 7ºC, e a máxima, de 19ºC.

Serra

Tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 4ºC e 17ºC.

Campanha

Dia ensolarado, com nevoeiro. Em Bagé, as marcas variam entre 6ºC e 16ºC.

Fronteira Oeste

Terça-feira ensolarada, com nevoeiro. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 6ºC e 18ºC.

Sul

Sol o dia todo sem nuvens no céu. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 7ºC e 19ºC.

Litoral Norte

Tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. Em Capão da Canoa, a mínima será de 8ºC, e a máxima, de 20ºC.

Centro

Céu ensolarado. Em Santa Maria, mínima de 5ºC e máxima de 19ºC.

Norte

Terça-feira de sol. Em Passo Fundo, a mínima é de 3ºC, e a máxima, de 18ºC.

Noroeste

Predomínio de sol o dia todo. Em Santa Rosa, mínima de 6ºC e máxima de 19ºC.