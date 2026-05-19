Frio intenso persiste nesta quarta-feira e leva geada a quase todo RS; veja regiões

A manutenção da massa de ar polar sobre o Rio Grande do Sul reforça o momento de baixas temperaturas em todas as regiões nesta quarta-feira (20). Conforme a Climatempo, o frio ainda será rigoroso, com possibilidade de formação de geada ampla pelo Estado.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê a possibilidade de formação do fenômeno em grande parte do território gaúcho (veja na imagem acima) durante a madrugada e a manhã, período em que são esperadas os menores índices nos termômetros.
Diante disso, áreas da Serra, da Campanha, do Noroeste, do Oeste, do Centro e da Região Metropolitana estão em nível de atenção.
Novamente, há chance de mínimas negativas, assim como registrado nesta terça (19) em cidades como Santana do Livramento (-2,5ºC) e Quaraí (-0,8ºC). Para quarta, a temperatura pode ficar entre -1ºC e 11ºC no início do dia.
A tendência é de que os termômetros subam pouco durante a tarde. A máxima deve girar em torno dos 10ºC e 19ºC.
O amanhecer será de céu claro, mas com aumento da nebulosidade ao longo das horas, principalmente sobre a Metade Sul e regiões próximas ao Litoral. De acordo com a Defesa Civil, há chance de chuva fraca nessa faixa.
O que esperar dos próximos dias
Na madrugada de quinta-feira (21), há previsão de chuva isolada em áreas da Região Metropolitana e do Litoral. Ao longo do dia, a estabilidade predomina em todo o Rio Grande do Sul.
Na sexta, o tempo firme prevalece, com algum avanço de áreas de instabilidade.
O destaque continua sendo o frio pelo menos até o fim da semana, sobretudo na madrugada e nas primeiras horas da manhã.
Confira como fica o tempo na sua região nesta terça-feira (19)
Região Metropolitana
Sol com algumas nuvens. Em Porto Alegre, a mínima será de 8ºC, e a máxima, de 16ºC.
Serra
Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 5ºC e 15ºC.
Campanha
Terça-feira de sol, com nevoeiro ao amanhecer. Em Bagé, a mínima será de 3ºC, e a máxima, de 13ºC.
Fronteira Oeste
Tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 4ºC e 17ºC.
Sul
Sol o dia todo com algumas nuvens à tarde. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 4ºC e 16ºC.
Litoral Norte
Dia de sol o dia todo com algumas nuvens à tarde. Em Capão da Canoa, a mínima será de 7ºC, e a máxima, de 16ºC.
Centro
Predomínio de tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. Em Santa Maria, mínima de 4ºC e máxima de 15ºC.
Norte
Céu ensolarado. Em Passo Fundo, a mínima é de 5ºC, e a máxima, de 16ºC.
Noroeste
Tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. Em Santa Rosa, mínima de 6ºC e máxima de 17ºC.
*Produção: Carolina Dill