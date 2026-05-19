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Frio intenso persiste nesta quarta-feira e leva geada a quase todo RS; veja regiões

Temperatura segue baixas em todas as áreas, com previsão de mínimas negativas na Serra, no Oeste e na Campanha

Zero Hora

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