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De bater o queixo
Notícia

Frio intenso e chance de geada marcam o início da semana no RS; veja a previsão

Massa de ar polar provoca mínimas de até -2ºC; tendência é que o cenário permaneça gelado até quarta-feira (13)

Zero Hora

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