Frio intenso e chance de geada marcam o início da semana no RS; veja a previsão

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Domingo amanheceu gelado em Porto Alegre. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Agasalho reforçado e olho na previsão do tempo: o Rio Grande do Sul começa a semana sob a influência da primeira onda de frio do ano, que já derruba os termômetros nesde o final de semana.

De acordo com a meteorologista Carina Padilha, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), a tendência para o período é de pouca chuva no RS. O principal destaque da semana está na temperatura, com os menores valores previstos para a segunda‑feira (11).

O motivo se deve à atuação de uma forte massa de ar polar que adentrou no território gaúcho. A tendência é que o cenário permaneça gelado pelo menos até quarta-feira (13).

O que esperar da semana no RS

A segunda-feira começa com chance de temperatura negativa. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia começa com céu claro a parcialmente nublado na maior parte das regiões, favorecendo a formação de geada. As mínimas variam entre -2°C e 12°C, enquanto as máximas ficam entre 12°C e 19°C, aponta o Inmet.

A geada deve atingir principalmente áreas da Campanha, Sul, Vales, Norte, Serra e Nordeste. Em alguns municípios da fronteira com o Uruguai e regiões de baixada, a geada poderá ser de moderada a forte. Em Porto Alegre e Região Metropolitana, o sol predomina ao longo do dia, mas o amanhecer será bastante frio.

O tempo firme e as temperaturas baixas, especialmente pela manhã, seguem na terça-feira (12). Durante a tarde, o sol aparece, mas não será capaz de subir os termômetros. O frio persiste. De acordo com Carina Padilha, ao longo da terça e da quarta‑feira (13), a expectativa é de ligeira elevação dos índices, à medida que a massa de ar polar se afasta.

Entre a quarta e quinta‑feira (14), as projeções iniciais apontam para a atuação de uma nova frente fria, que poderá trazer o retorno da chuva para o território gaúcho.

— Ela deve aumentar a nebulosidade e trazer um pouco de umidade para a faixa leste do Estado, embora o sistema tenha maior deslocamento pelo Oceano Atlântico — diz a especialista.

Para a sexta‑feira (15), o que se observa é a possibilidade de pancadas isoladas de chuva e trovoadas no norte do Estado, em função da formação de áreas de instabilidade na região central da América do Sul, que podem avançar para o Rio Grande do Sul.