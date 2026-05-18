Frio ganha força no RS e atinge pico entre quarta e quinta; veja a previsão da semana

Ao longo dos próximos dias, a atuação de uma massa de ar polar deve garantir períodos de tempo seco. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

A semana no Rio Grande do Sul começa sob a influência de um cenário mais estável, após um fim de semana com previsão de chuva em várias regiões. A mudança no tempo abre espaço para o predomínio de condições mais firmes.

Além disso, o frio ganha novo destaque e deve marcar presença pelo Estado. Ao longo dos próximos dias, a atuação de uma massa de ar polar deve garantir períodos de tempo seco na maior parte do território, ao menos até sexta-feira (22).

Qual a previsão para a semana

Ainda há previsão de chuva em diferentes faixas do Rio Grande do Sul na segunda-feira (18), especialmente em áreas da porção Centro-Norte, em razão da passagem da uma frente fria no fim de semana.

Na retaguarda do sistema, de acordo com a meteorologista Lívia Caetano, da Climatempo, começa a avançar uma nova massa de ar frio de origem polar. A partir disso, a temperatura entra novamente em queda, principalmente na Campanha, no Sul e no Oeste.

O meteorologista Daniel Caetano, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), destaca que ainda há divergência entre os modelos meteorológicos. Apesar disso, a tendência é de que a quarta (20) e a quinta-feira (21) sejam os dias mais frios da semana.

— Com a redução da umidade, o ar mais frio e seco volta a avançar sobre o Estado, favorecendo o retorno das baixas temperaturas. Esse cenário deve se consolidar entre quarta e quinta-feira, período em que a massa de ar polar atinge seu pico de intensidade. A previsão indica mínimas próximas de 3°C e 4°C em boa parte do Rio Grande do Sul — afirma.

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Possibilidade de geada

Nesse período, não se descarta a ocorrência de geada nas áreas mais altas do território gaúcho, como a Serra e a Campanha. Conforme Daniel Caetano, embora o fenômeno possa ocorrer, não há indicativos de que seja intenso.

A Climatempo não classifica esse cenário como uma nova onda de frio, mas sim como um período prolongado de índices reduzidos. Além disso, são esperados períodos de maior nebulosidade, acompanhados de sensação de frio úmido.

As projeções indicam, no momento, que, à medida que a massa de ar gelada e seca se afasta do Estado, há um aumento da instabilidade. Entre sábado e domingo, volta a haver condição para chuva.