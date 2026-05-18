Ambiente

Queda nos termômetros
Notícia

Frio ganha força no RS e atinge pico entre quarta e quinta; veja a previsão da semana

Massa de ar polar provoca nova queda na temperatura, com mínimas entre 3°C e 4°C em grande parte do Estado

Zero Hora

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