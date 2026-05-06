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Frente fria mais intensa do ano chega ao RS nesta quinta com temporal e ventania; saiba onde

Previsão indica que rajadas de vento podem superar 90 km/h e volumes de chuva chegam a 90 milímetros em diferentes áreas do Estado

Zero Hora

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