Frente fria mais intensa do ano chega ao RS nesta quinta com temporal e ventania; saiba onde

Em Porto Alegre, chuva é esperada somente na sexta-feira (8). Jonathan Heckler / Agencia RBS

O avanço de uma frente fria nesta quinta-feira (7) coloca diversas regiões do Estado em alerta, com previsão de temporais e rajadas de vento de até 90 km/h. Inclusive, é considerada pela Climatempo como a mais intensa do ano até agora no RS.

Essas condições adversas devem persistir pelo menos até a sexta (8), quando o sistema ainda atua com intensidade. Mas é nesta quinta que o cenário será mais crítico em relação ao risco de tempestades.

Depois, uma nova massa de ar polar adentra no território gaúcho e marca o retorno do frio. Os efeitos mais amplos nos termômetros devem ser percebidos ao longo do fim de semana do Dia das Mães.

Como será a quinta-feira

O dia começa com vento forte e condições para chuva desde as primeiras horas no Oeste, na Campanha e no Sul.

No entanto, é entre a tarde e a noite que os temporais ganham força e se espalham para faixas do Centro, da Região dos Vales, da Costa Doce, das Missões, do Noroeste e do Norte.

Há risco elevado de chuva forte, queda de granizo e, principalmente, rajadas de vento que podem superar os 90 km/h.

Os volumes de chuva variam entre 10 e 60 milímetros, com pontos que podem alcançar até 90 milímetros, sobretudo na Campanha e no Sul.

No restante do território gaúcho, como em Porto Alegre, por exemplo, o tempo permanece firme.

Contraste na temperatura

Até que a chuva comece nas regiões de maior atenção, o calor e a sensação de abafamento se destacam. A máxima pode atingir até 34°C pelo Estado.

À noite, algumas faixas, como o Extremo Sul e a Campanha, já começam a observar uma queda mais ampla nos termômetros.

O que esperar da sexta e do sábado

O cenário se mantém instável pelo Rio Grande do Sul na sexta-feira (8), especialmente na madrugada e no início do dia. Ainda há condição para temporais, com chuva pontualmente forte e rajadas de vento de até 70 km/h.

Além disso, algumas cidades já amanhecem com mínimas abaixo dos 10ºC.

Conforme a Climatempo, no decorrer do dia, o tempo começa a melhorar. Mas máximas não sobem muito e variam entre 12ºC e 22ºC.

O ar frio se intensifica no sábado (9) e passa a predominar sobre o Estado. A tendência é de um dia com tempo mais firme, com aumento tímido da temperatura.

Confira como fica o tempo na sua região nesta quinta-feira (7)

Região Metropolitana

Sol com poucas nuvens. Em Porto Alegre, a mínima será de 21ºC, e a máxima, de 31ºC.

Serra

Predomínio de sol com nuvens. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 11ºC e 30ºC.

Campanha

Dia de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva. À noite, ocorre temporal. Em Bagé, as marcas variam entre 10ºC e 28ºC.

Fronteira Oeste

Quinta-feira com muitas nuvens e chuva. Risco de temporal. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 9ºC e 24ºC.

Sul

Sol e nuvens. Chance de chuva em algumas cidades. Em Rio Grande, os termômetros ficam entre 12ºC e 31ºC.

Litoral Norte

Previsão de sol com nuvens. Em Capão da Canoa, a mínima será de 19ºC, e a máxima, de 30ºC.

Centro

Dia de chuva, com possível queda de granizo. Em Santa Maria, mínima de 31ºC e máxima de 31ºC.

Norte

Céu com sol entre nuvens. Possibilidade de chuva em algumas cidades. Em Passo Fundo, a mínima é de 12ºC, e a máxima, de 29ºC.

Noroeste

Quinta-feira de chuva. Possibilidade de queda de granizo à noite. Em Santa Rosa, mínima de 12ºC e máxima de 30ºC.