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El Niño: entenda o que é, a previsão para este ano e o impacto no RS

Fenômeno caracterizado pelo aquecimento acima da média e persistente do Oceano Pacífico equatorial altera o regime de chuva no Brasil

Vinicius Coimbra

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