Dos 10ºC aos 30ºC: ainda sob risco de temporais, calor retorna ao RS nesta terça-feira

Porto Alegre deve ter dia instável e com máxima de 29ºC. Camila Hermes / Agencia RBS

Após uma segunda-feira (4) de temperaturas baixas em todo o Rio Grande do Sul, o calor volta a dar as caras nesta terça (5), com máximas que podem variar entre 28ºC e 30ºC (veja abaixo a previsão por região).

O dia inicia com predomínio de sol entre algumas nuvens na maior parte do Estado. No entanto, algumas áreas ainda podem registrar chuva forte no decorrer das horas.

De acordo com a Climatempo, há previsão de chegada da instabilidade já durante a madrugada e ganhar força em áreas do Interior, especialmente na Região Central.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) está com aviso amarelo em razão da chuva, que indica potencial de perigo, para áreas da Serra e do Nordeste, além da Região Metropolitana. O comunicado é válido pelo menos até as 6h.

Ao longo do dia, a previsão indica uma ampliação da precipitação, com volumes mais elevados na Metade Sul. Nessas áreas, há também possibilidade de temporais, sobretudo entre a Campanha e o Litoral Sul.

Nas demais faixas, o cenário segue mais estável, com variação de nuvens.

O que esperar dos próximos dias

As condições meteorológicas também provocam chuva moderada a forte na quarta-feira (5). Há chance de temporal no Sul, na Campanha, no Litoral Sul e na Região Metropolitana, no decorrer da madrugada.

Já na quinta-feira (6), a passagem de uma nova frente fria associada a um ciclone extratropical provoca chuva forte e temporais desde cedo no Sul, na Campanha e no Litoral.

A expectativa é que a temperatura caia na maior parte do território gaúcho.

Confira como fica o tempo na sua região nesta terça-feira (5)

Região Metropolitana

Sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Chance de chuva pela manhã. Em Porto Alegre, a mínima será de 18ºC, e a máxima, de 29ºC.

Serra

Dia de sol, com muitas nuvens. Pancadas podem ocorrer pela manhã. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 16ºC e 26ºC.

Campanha

Pancadas de chuva pela manhã e à tarde. À noite, temporal. Em Bagé, as marcas variam entre 17ºC e 26ºC.

Fronteira Oeste

Períodos de céu nublado. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 19ºC e 29ºC.

Sul

Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 17ºC e 26ºC.

Litoral Norte

Previsão de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Em Capão da Canoa, a mínima será de 19ºC, e a máxima, de 28ºC.

Centro

Nebulosidade com chance de chuva. Em Santa Maria, mínima de 19ºC e máxima de 30ºC.

Norte

Muitas nuvens o dia todo, com aberturas de sol. Em Passo Fundo, a mínima é de 16ºC, e a máxima, de 27ºC.

Noroeste