Ambiente

Quem aguenta?
Notícia

Dos 10ºC aos 30ºC: ainda sob risco de temporais, calor retorna ao RS nesta terça-feira

Previsão também indica elevação da temperatura no Estado, com máximas que podem variar entre 28ºC e 30ºC

Zero Hora

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