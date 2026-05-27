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Desmatamento cai 73% no RS em 2025, compensando aumento provocado pela enchente

Relatório Anual do Desmatamento no Brasil aponta que 1.089 hectares foram devastados no Estado, menor valor de supressão florestal dos últimos sete anos.

Gabriela Plentz

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