Defesa Civil emite alerta para vento de 85 km/h em Porto Alegre

Porto Alegre amanheceu com sol nesta quinta-feira, mas tempo pode mudar a partir da noite. Ronaldo Bernardi / Agência RBS

A Defesa Civil de Porto Alegre emitiu um alerta de vendaval com vigência a partir das 22h desta quinta-feira (7) até as 12h de sexta-feira (8). A situação é resultado do avanço de um ciclone extratropical pelo oceano, que deve influenciar as condições do tempo.

A previsão indica pancadas de chuva acompanhadas de descargas elétricas, com acumulados em torno de 20 milímetros e rajadas de vento de aproximadamente de 85 km/h.

As condições previstas podem provocar queda de galhos e árvores, além de eventuais problemas na rede elétrica e na circulação urbana.

Alertas do Inmet

Comunicado laranja é válido entre meia-noite e 23h59min de quinta-feira. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de tempestade, um laranja e outro amarelo. Desde a meia-noite, entrou em vigor o alerta com grau de severidade laranja. Ele abrange quase todo o Rio Grande do Sul, exceto parte da Serra, do Litoral Norte e da faixa nordeste.