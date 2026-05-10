Com mínima de 2,1ºC, RS tem início de domingo gelado em todas as regiões 

Frio deve continuar no RS no início da semana. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Os municípios do Rio Grande do Sul tiveram um início de domingo (10) de Dia das Mães com temperaturas baixas em todas as regiões.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a menor marca do dia foi registrada em São José dos Ausentes, na Serra, 2,1ºC, na divulgação de dados das 8h.

A região concentra os menores patamares no Estado: Bom Jesus (2,8ºC), Vacaria (3,2ºC) e Cambará do Sul (3,4ºC).

Em Porto Alegre, a estação do Inmet no bairro Jardim Botânico registrou 9,9ºC; no bairro Belém Novo, na Zona Sul, a mínima foi de 10,1ºC.

O frio também foi intenso nas primeiras horas do dia no Norte, onde Passo Fundo teve mínima de 4,6ºC. Em Palmeira das Missões, no noroeste gaúcho, a temperatura mais baixa chegou a 4,2ºC, mesmo registro de Quaraí, na Fronteira Oeste.

No Sul, Rio Grande chegou a 7,8ºC, enquanto em Santa Maria, no Centro, a menor marca do período foi 8,3ºC.

Até a publicação desta reportagem, a temperatura máxima deste domingo nas estações do Inmet havia sido observada em Bento Gonçalves, na Serra: 16,9ºC.

Abaixo de 0ºC

Segundo a Climatempo, a previsão indica que o frio continuará na segunda-feira (11), com o amanhecer mais gelado que o domingo.

A temperatura deve ter registros negativos em municípios da Campanha e do Sul. As mínimas podem variar entre -2ºC e 12ºC, enquanto as máximas ficam entre 12ºC e 19ºC.

O dia começa com céu claro a parcialmente nublado na maior parte das regiões, favorecendo forte resfriamento noturno e formação ampla de geada.