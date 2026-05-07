Com 98 novas estações, RS passa a ter cobertura meteorológica em 100% do território

Estação automática de monitoramento em Porto Alegre. Leonardo Martins / Agência RBS

O Rio Grande do Sul ganhou nesta quinta-feira (7) uma rede meteorológica completamente renovada. O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) entregou 98 novas Estações Agrometeorológicas Automáticas (EMAs) instaladas em todo o Estado, substituindo as 44 unidades analógicas antigas que compunham a rede do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O anúncio foi feito pelo ministro André de Paula durante visita à unidade do Inmet em Porto Alegre e representa investimento de R$ 25 milhões, viabilizado por medida provisória do governo federal em 2024.

A ampliação mais do que dobrou o número de pontos de monitoramento e garantiu, pela primeira vez, cobertura de 100% do território gaúcho, eliminando os chamados "vazios" no monitoramento do Estado.

Segundo o diretor-geral do Inmet, Nano Jurgielewicz, todas as 98 estações já estão instaladas e transmitindo dados em tempo real.

— Aqui no Rio Grande do Sul, com o problema climático de 2024, houve uma decisão do governo Lula de fazer investimento para mitigar os riscos climáticos no Estado. As novas estações agrometeorológicas ampliam a capacidade de previsão do risco climático, dos alagamentos e de outras informações importantes para o Estado, ajudando a agricultura e a população — explica Jurgielewicz.

As novas estações coletam dados 24 horas por dia e transmitem as informações a cada hora para a sede do Inmet, em Brasília. Em situações de alerta, o intervalo pode ser reduzido para 15 minutos por comando remoto.

A transmissão é feita via internet e, em pontos com sinal precário, via satélite, sem, segundo o diretor, qualquer interferência no recebimento dos dados.

— A estrutura está 100% instalada, com transmissão de dados via satélite funcionando integralmente. Nossos meteorologistas trabalham com essas informações e, caso haja um evento climático extremo, podemos dar um comando de Brasília para cá e passar a medir, minuto a minuto, o que está acontecendo — acrescenta o diretor.

Além das variáveis atmosféricas tradicionais, como temperatura do ar, umidade e chuva, as novas estações também medem temperatura e umidade do solo, dado que antes não era coletado sistematicamente e que tem valor direto para o planejamento agrícola.

Com a infraestrutura atualizada, o Inmet projeta uma precisão de 87% nas previsões climáticas.

"Antes e depois"

O ministro André de Paula usou a expressão "antes e depois" para definir o que a modernização representa para o Estado. Durante a visita ao Inmet, ele lembrou que o compromisso nasceu diretamente da enchente de 2024 e integra um pacote maior de ações que o governo federal assumiu com o Rio Grande do Sul.

— Este investimento, em particular para a agricultura, é muito importante porque, além dos benefícios gerais para diferentes atividades e para a comunidade, permitirá ao agricultor acessar dados muito mais eficientes e seguros sobre solo e intempéries climáticas — afirmou De Paula.

O ministro também destacou que o investimento nas estações não é o único reforço recente ao Inmet. Após 20 anos sem concurso público, o órgão passou de 202 para 304 servidores, aumento de 50% no quadro técnico. O orçamento da instituição também foi ampliado.

— Estamos muito felizes porque nossa equipe teve a capacidade e a competência de, em apenas um ano, localizar os espaços adequados e montar o sistema. Hoje, estamos aqui no Rio Grande do Sul para entregar e honrar esse compromisso que o presidente Lula assumiu com o povo gaúcho — concluiu o ministro.

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Chegando na hora certa

A entrega das estações ocorre em um contexto de atenção redobrada: meteorologistas já apontam a possibilidade de um El Niño mais intenso no segundo semestre de 2026, fenômeno historicamente associado a chuvas acima da média no sul do país e que pode aumentar o risco de cheias e deslizamentos no Rio Grande do Sul.

O diretor-geral do Inmet afirma que a nova rede foi pensada diretamente para esse cenário.

— O aumento da capacidade de previsão nos permite antecipar os eventos e informar a população e os agricultores sobre o que pode acontecer — pondera Jurgielewicz.

Para o agricultor, o impacto prático é imediato. Os dados das estações já estão disponíveis no site do Inmet: basta digitar o nome do município para obter a previsão localizada da região.