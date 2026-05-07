Ambiente

Investimento de R$ 25 milhões
Notícia

Com 98 novas estações, RS passa a ter cobertura meteorológica em 100% do território

Rede automática substitui sistema analógico e amplia monitoramento em tempo real de temporais, enchentes e outros eventos climáticos extremos

Leonardo Martins

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