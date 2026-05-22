Com -1,3ºC em Santana do Livramento, RS tem mínima negativa pelo quarto dia consecutivo

Porto Alegre registrou 6,4ºC ao amanhecer nesta sexta-feira. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul registrou temperatura negativa pelo quarto dia consecutivo. Na madrugada desta sexta-feira (22), os termômetros ficaram abaixo de zero em Santana do Livramento, na Fronteira Oeste.

Medição do Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (Simagro) indicou mínima de -1,3ºC às 7h30min, em Santana do Livramento. Às 2h30min, os termômetros já haviam registrado temperatura de -0,1ºC no município da Fronteira Oeste.

Em ao menos outros dois municípios gaúchos, ambos na Campanha, os termômetros não superaram a marca de 1ºC. São eles:

Quaraí : 0,7ºC, às 4h, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

: 0,7ºC, às 4h, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) Hulha Negra: 0,8°C, às 4h15min, conforme o Simagro

Na Serra, São José dos Ausentes registrou mínima de 1ºC. Em Dom Pedrito, na Campanha, o amanhecer foi com temperatura de 1.7°C.

Já em Porto Alegre, temperatura mais amena: 6,4ºC na estação do Inmet instalada no Belém Novo, na Zona Sul. A marca foi registrada às 5h.

Mínimas abaixo de zero nesta semana

No amanhecer de terça-feira (19), três municípios gaúchos registram mínimas negativas: Santana do Livramento, Quaraí e Hulha Negra.

No dia seguinte, novamente amanhecer com termômetros abaixo de zero no Estado. A quarta-feira (20) começou com -4,2ºC em Vacaria, na Serra. Santana do Livramento, Quaraí e Getúlio Vargas também registraram mínimas negativas.

Já na quinta-feira (21), o frio perdeu um pouco de força no Estado. No entanto, Getúlio Vargas, na Região Norte, voltou a registrar temperatura negativa durante o amanhecer, com -0,8ºC.

Como fica o tempo no final de semana

Embora o amanhecer siga gelado, a massa de ar frio segue perdendo intensidade gradualmente no sábado (23) e no domingo (24), o que permite uma leve elevação da temperatura durante a tarde. As mínimas variam entre 3ºC e 12ºC, e as máximas, entre 12ºC e 21ºC.

Além disso, há previsão de ocorrência de chuva fraca na Metade Leste. Nas demais regiões, o tempo segue estável, com maior nebulosidade.

Nesta sexta-feira, há possibilidade de chuva fraca em algumas áreas da Metade Leste. Nas demais regiões do Rio Grande do Sul, o sol deve aparecer entre nuvens.

Possibilidade de geada

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu dois alertas para "perigo potencial" de geada. Ambos são válidos até as 9h desta sexta-feira e tem classificação amarela.