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Cidades gaúchas registram transtornos em razão da chuva; veja vídeo

Defesa Civil aponta estragos em pelo menos quatro municípios. Porto Alegre tem alerta para risco de deslizamentos vigente até a noite de sábado (2)

Júlia Ozorio

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Gustavo Gossen

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