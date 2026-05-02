Cidades gaúchas registram transtornos em razão da chuva; veja vídeo

Ao menos 19 municípios registraram estragos em razão do temporal que atinge o Rio Grande do Sul nesta semana. É o que aponta um balanço divulgado pela Defesa Civil do Estado na sexta-feira (1º).

Conforme o relatório, o volume de chuva e a força dos ventos causaram transtornos especialmente na Região Central.

O município de Rosário do Sul registrou o maior acumulado de chuva no Estado em 12 horas, atingindo 193,4mm. A situação resultou em alagamentos no município e ao menos uma residência parcialmente inundada.

Em São Gabriel, uma família precisou de apoio da Defesa Civil para ser retirada de sua casa devido aos alagamentos.

Foi registrado volume de 120 mm em apenas seis horas em Caçapava do Sul, sobrecarregando o sistema de escoamento e ocasionando alagamentos nos bairros Santa Rita, Vila Sul e Centro. Também houve registro de alagamentos em Uruguaiana, na Fronteira Oeste.

Em Encruzilhada do Sul, no Vale do Rio Pardo, a chuva causou transtornos na noite de sexta-feira. De acordo com a Defesa Civil, choveu 135 milímetros na cidade. Duas casas ficaram alagadas. A situação está controlada e não há desalojados.

Acumulado de chuva em 12 horas no RS:

Rosário do Sul: 193,4 mm

193,4 mm Alegrete: 156,6 mm

156,6 mm São Gabriel: 139,2 mm

139,2 mm Encruzilhada do Sul: 135 mm

135 mm Caçapava do Sul: 129 mm

129 mm Vila Nova do Sul: 129 mm

Além do acumulado de precipitação, o Estado também teve registro de ventos fortes. Santa Vitória do Palmar, no Sul, teve rajadas com 76,3 km/h. O índice só foi superado por Bagé, que registrou 85,3 km/h durante a tarde.

Rajadas de vento em 12 horas no RS

Bagé: 85,3 km/h

85,3 km/h Santa Vitória do Palmar: 76,3 km/h

76,3 km/h Porto Alegre: 64,8 km/h

64,8 km/h Uruguaiana: 61,1 km/h

61,1 km/h Sapucaia do Sul: 60,5 km/h

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Região Metropolitana

Na Região Metropolitana, houve queda de granizo por volta das 16h em Canoas, além disso, uma árvore caiu na Rua Campinas, no bairro Mathias Velho, gerando bloqueio temporário do trânsito.

Em Porto Alegre, a chuva gerou alagamentos pontuais. O maior acumulado entre as 10h e as 22h desta sexta-feira foi registrado no bairro Guarujá, Zona Sul:

Guarujá: 87,1 mm

87,1 mm Ilha da Pintada: 48 mm

48 mm Ilha dos Marinheiros: 53 mm

53 mm Lami: 78,2 mm

78,2 mm Lomba do Sabão: 60 mm

60 mm Passo das Pedras: 52,5 mm

52,5 mm Rua da Represa: 64,2 mm

64,2 mm Sarandi (Assis Brasil): 42,9 mm

42,9 mm Sarandi (Nova Brasília): 53,3 mm

53,3 mm Vila Farrapos: 39,8 mm

Chuva provocou alagamentos pontuais na Capital. Gabriel Jacobsen / Agencia RBS

Risco de deslizamento

A Defesa Civil do Estado emitiu um alerta na noite desta sexta-feira para risco moderado de deslizamentos na Capital. O aviso segue ativo até as 21h45min de sábado (2). A orientação é para que as pessoas evitem transitar por áreas de risco durante esse período.

Um outro alerta também está vigente no Estado. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho que indica "grande perigo" de tempestade em quase todo o Estado, exceto em áreas mais ao leste do Estado, próximo à divisa com Santa Catarina.

O comunicado entrou em vigor às 10h35min desta sexta-feira (1º). O alerta é válido até meio-dia de sábado (2).

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Além da intensa chuva, o comunicado também alerta para a possibilidade de queda de granizo e de rajadas de vento superarem os 100 km/h. Com este cenário, o Inmet considera que há "grande risco" de alagamentos e danos em edificações.

Também há risco elevado de cortes na rede elétrica, quedas de árvores e problemas no transporte rodoviário em razão da intensa chuva.

Bloqueio em rodovia

Houve bloqueio total na BR-290, entre Vila Nova do Sul e São Gabriel, na região central do Estado. Conforme o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e Polícia Rodoviária Federal, a interrupção foi no km 353 e ocorreu por questões de segurança devido à elevação do nível do Arroio Bossoroca. O trecho foi liberado por volta de 1h40min de sábado (2).

Porto Alegre