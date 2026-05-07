Ciclone-bomba? Alerta de novos vendavais nesta sexta antecipa fim de semana gelado no RS

Depois de uma quinta-feira marcada por vendavais que causaram até mesmo a queda da turbina de um aerogerador em Santana do Livramento, na Fronteira Oeste, a sexta (8) ainda exigirá atenção em boa parte do Rio Grande do Sul.

O Estado segue sob condições para ventania e temporais, que fazem o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) manter alerta laranja, de perigo, a diversas regiões. Segundo a Defesa Civil Gaúcha, as rajadas máximas de vento chegaram a 81 km/h em Bagé, na Campanha, nesta sexta.

Já a frente fria se associa a um ciclone-bomba que se formou na costa da Argentina. Embora o fenômeno não avance sobre o território brasileiro, ele contribui para reforçar a instabilidade atmosférica no Sul do país.

A sexta‑feira também marca o início de um período com queda significativa da temperatura. Para o fim de semana, além de dias gelados, não se descartam registros abaixo de zero e precipitações invernais, como chuva congelada.

Porto Alegre tem previsão de chuva e vento para sexta-feira (8). Jefferson Botega / Agencia RBS

Chuva e vento

Segundo a Climatempo, as pancadas de chuva previstas para esta sexta avançam por diversas regiões gaúchas já entre a madrugada e a manhã, acompanhadas de rajadas intensas de vento que podem variar entre 60 km/h e 90 km/h.

As áreas de atenção incluem:

Noroeste

Norte

Centro

Região dos Vales

Região Metropolitana

Costa Doce

Litoral Médio

Litoral Norte

Serra

Sul

Ao longo da tarde e da noite, o vento tende a perder intensidade no Interior, mas segue forte na faixa litorânea e no Extremo Sul, onde pode alcançar até 70 km/h.

Depois, o frio

Conforme o avanço da frente fria, um ar gelado começa a ingressar pelo Oeste e pelo Sul provocando queda nas temperaturas.

A Climatempo aponta que a sensação térmica muda de forma significativa em relação aos dias anteriores, especialmente durante a tarde e a noite, quando o frio passa a predominar em diversas cidades do Estado.

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No Oeste e na Campanha, o tempo melhora gradualmente a partir da tarde. Já faixas do Norte e Nordeste ainda devem registrar maior nebulosidade e chuva isolada.

O que esperar do fim de semana

O fim de semana dos gaúchos será marcado pelo predomínio do frio e pela melhora do tempo. No sábado (9), ainda pode ocorrer chuva fraca e isolada no Norte, Nordeste e Litoral Norte, mas sem risco de temporais.

No domingo de Dia das Mães (10), o ar gelado se intensifica, sobretudo na Campanha, Sul e Serra. A Climatempo afirma que há possibilidade de muitas cidades registrarem a manhã mais fria do ano.

Confira como fica o tempo na sua região nesta sexta-feira (8)

Região Metropolitana

Previsão de chuva. Em Porto Alegre, a mínima será de 14ºC, e a máxima, de 25ºC.

Serra

Nublado com chuva forte. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 12ºC e 22ºC.

Campanha

Dia de sol com muitas nuvens. Em Bagé, as marcas variam entre 8ºC e 15ºC.

Fronteira Oeste

Sol e muitas nuvens à tarde. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 9ºC e 15ºC.

Sul

Previsão de chuva. Em Rio Grande, os termômetros ficam entre 13ºC e 23ºC.

Litoral Norte

Tempo nublado com chuva. Em Capão da Canoa, a mínima será de 14ºC, e a máxima, de 25ºC.

Centro

Dia sol e variações de nuvens. Em Santa Maria, mínima de 11ºC e máxima de 20ºC.

Norte

Muitas nuvens e pancadas de chuva. Em Passo Fundo, a mínima é de 13ºC, e a máxima, de 22ºC.

Noroeste

Tempo nublado. Em Santa Rosa, mínima de 13ºC e máxima de 20ºC.