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Ciclone-bomba? Alerta de novos vendavais nesta sexta antecipa fim de semana gelado no RS

Rajadas de vento ultrapassaram 90 km/h na serra gaúcha na quinta-feira. Na Fronteira Oeste, temporal derrubou aerogerador

Zero Hora

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