Chuva fraca, frio e geada: o que esperar do tempo no RS nesta sexta-feira

Em Porto Alegre, a mínima será de 9ºC, e a máxima, de 18ºC. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A sexta-feira (22) ainda terá influência do ar frio sobre o Rio Grande do Sul. O tempo segue firme na maior parte das regiões, mas com aumento da nebulosidade ao longo do dia e possibilidade de chuva fraca em alguns pontos.

Os gaúchos terão mais um amanhecer gelado, com possibilidade de geada entre o Oeste, a Campanha e parte da Região Central. As mínimas seguem baixas, embora um pouco menos intensas em relação aos dias anteriores.

Já não há expectativa de registros negativos, mas a sensação térmica será típica de inverno.

De acordo com a Defesa Civil gaúcha, os menores índices ficam entre 0ºC e 11ºC, enquanto os maiores oscilam entre 10ºC e 19ºC.

A tendência, conforme prevê a Climatempo, é de que o céu fique mais encoberto no decorrer da tarde entre a Região Metropolitana, a Região dos Vales, o Litoral e a Região Norte devido ao ingresso de umidade.

Não se descarta ocorrência de garoa ou chuva fraca e isolada nessas áreas, mas sem risco para temporais.

Previsão para o final de semana

Embora o amanhecer siga gelado, a massa de ar frio segue perdendo intensidade gradualmente no sábado (23) e no domingo (24), o que permite uma leve elevação da temperatura durante a tarde. As mínimas variam entre 3ºC e 12ºC, e as máximas, entre 12ºC e 21ºC.

Além disso, há previsão de ocorrência de chuva fraca na Metade Leste. Nas demais regiões, o tempo segue estável, com maior nebulosidade.

Confira como fica o tempo na sua região nesta sexta-feira (22)

Região Metropolitana

Sol com muitas nuvens. Em Porto Alegre, a mínima será de 9ºC, e a máxima, de 18ºC.

Serra

Muitas nuvens. Pode ocorrer pancadas de chuva. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 4ºC e 15ºC.

Campanha

Sexta-feira com sol e muitas nuvens durante o dia. Em Bagé, a mínima será de 4ºC, e a máxima, de 14ºC.

Fronteira Oeste

Períodos de céu nublado. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 5ºC e 15ºC.

Sul

Sol com variação de nuvens. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 7ºC e 16ºC.

Litoral Norte

Dia de sol e muitas nuvens. Há chance de garoa. Em Capão da Canoa, a mínima será de 7ºC, e a máxima, de 15ºC.

Centro

Previsão de sol e nuvens. Em Santa Maria, mínima de 5ºC e máxima de 14ºC.

Norte

Dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer. Noite com chance de chuva. Em Passo Fundo, a mínima é de 6ºC, e a máxima, de 15ºC.

Noroeste

Predomínio de sol e muitas nuvens. Em Santa Rosa, mínima de 8ºC e máxima de 14ºC.