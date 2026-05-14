Ambiente

Massa de ar polar
Notícia

Chance de geada marca o início da sexta-feira no RS; veja onde fará mais frio

De acordo com a Climatempo, algumas cidades gaúchas podem registrar o amanhecer mais gelado da semana, embora a temperatura aumente longo do dia

Zero Hora

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