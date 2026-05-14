Chance de geada marca o início da sexta-feira no RS; veja onde fará mais frio

Em Porto Alegre, a mínima será de 9ºC, e a máxima, de 18ºC. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A sexta-feira (15) começa com frio intenso e pode registrar o amanhecer mais gelado da semana em diversas cidades do Rio Grande do Sul. Apesar disso, a presença do sol favorece a elevação gradual da temperatura ao longo do dia, o que garante uma tarde um pouco mais aquecida em comparação aos dias anteriores.

As mínimas ficam entre 0ºC e 12ºC e há chance para formação de geada em áreas do Oeste, da Campanha, do Sul, do Centro, da Serra e do Nordeste. A temperatura máxima atinge de 14ºC e 22ºC, a depender da região, no período da tarde.

As condições de tempo seguem estáveis, sob influência da massa de ar polar sobre o Estado. Contudo, de acordo com a Climatempo, há previsão de períodos de maior nebulosidade, principalmente entre a Metade Norte e o Litoral. A tendência é que o mar continue agitado, com ressaca.

O que esperar do fim de semana

A chuva retorna para áreas do norte do Estado durante a tarde e a noite de domingo (17), com a chegada de uma nova frente fria. Até lá, o tempo segue estável com variações de nebulosidade.

O frio continua presente durante o amanhecer, especialmente no Oeste, na Campanha e no Sul, onde há possibilidade de formação de geada isolada.

As mínimas variam entre 2ºC e 13ºC, enquanto as máximas sobem um pouco mais à tarde, chegando aos 23ºC em áreas do Noroeste e Fronteira Oeste.

O frio tende a se intensificar a partir da segunda-feira (18) com o ingresso de outra forte massa de ar frio de origem polar.

Confira como fica o tempo na sua região nesta sexta-feira (15)

Região Metropolitana

Sol com algumas nuvens durante o dia. Em Porto Alegre, a mínima será de 9ºC, e a máxima, de 18ºC.

Serra

Sexta-feira com variação de nuvens. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 9ºC e 16ºC.

Campanha

Tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. Em Bagé, a mínima será de 6ºC, e a máxima, de 16ºC.

Fronteira Oeste

Sol o dia todo sem nuvens no céu. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 7ºC e 20ºC.

Sul

Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 6ºC e 16ºC.

Litoral Norte

Sexta de sol com muitas nuvens. Em Capão da Canoa, a mínima será de 11ºC, e a máxima, de 16ºC.

Centro

Tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. Em Santa Maria, mínima de 8ºC e máxima de 18ºC.

Norte

Dia de sol e variação de nuvens. Em Passo Fundo, a mínima é de 11ºC, e a máxima, de 19ºC.

Noroeste

Sol com névoa fraca ao amanhecer. Em Santa Rosa, mínima de 12ºC e máxima de 22ºC.