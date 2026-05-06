Ambiente

Alerta climático
Notícia

Aumenta expectativa de El Niño "muito forte" no final do ano; tire dúvidas sobre possíveis impactos no RS

Simulações mais recentes de centro europeu, divulgadas neste mês, indicam que temperatura do Pacífico pode ficar mais de 2°C acima da média histórica

Marcelo Gonzatto

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS