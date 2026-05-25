Após 20 anos, mineração de areia volta a ser permitida em 4% do Guaíba

Portaria foi assinada nesta segunda-feira (25). Vitor Rosa / Secom / Divulgação

O governo do Estado assinou nesta segunda-feira (25) a portaria que volta a permitir, depois de 20 anos, a mineração da areia do Guaíba. A liberação ocorre após a conclusão do zoneamento ambiental, exigido pela Justiça. A atividade consiste na extração do material para fins comerciais, como o uso na construção civil.

Conforme o estudo divulgado pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), a mineração poderá ser realizada em uma área que representa 4% do total do Guaíba. São cerca de 2.051 hectares – o equivalente a 2.872 campos de futebol – que representam cerca de 102 milhões de metros cúbicos de água. A maior parte do trecho onde a atividade será permitida fica próxima da região de Barra do Ribeiro.

A regulamentação não libera a exploração automática; cada projeto precisará de licença da Fepam e será analisado de forma específica, considerando localização, impactos e cumprimento das condicionantes ambientais.

A regulamentação coloca fim a cerca de 20 anos de interrupção e disputas judiciais. Em 2021, a Justiça Federal determinou que a atividade poderia ser liberada apenas quando o zoneamento fosse concluído. O estudo foi anexado ao processo em março. Nos últimos meses, foi estabelecido o regramento interno publicado nesta segunda.

A atividade é considerada sensível para o meio ambiente, uma vez que não existe um volume de extração razoável que possa ser definido como seguro para determinar a dimensão do impacto da mineração sobre os seres vivos. Além disso, há preocupação com a contaminação da água captada para abastecimento pelos metais encontrados em parte dos sedimentos do Guaíba. Por isso, regiões próximas às margens foram excluídas da zona de extração.

Leia Mais Governo do RS regulamenta mineração de areia no Guaíba após impasse judicial

— Foi um diagnóstico bem feito. Nós revisitamos isso depois das enchentes justamente para poder ter toda a segurança do ponto de vista técnico e ambiental. Inclusive, entendemos que isso precisará ser revisitado, não no sentido de impedir, mas de poder identificar outras áreas em que se permita fazer exploração mineral diante das necessidades — avalia o governador Eduardo Leite.

O início da operação das lavras, entretanto, ainda depende da solicitação das empresas licenciadas. Conforme o Sindicato dos Depósitos, Distribuidores e Comerciantes de Areia do Estado do Rio Grande do Sul, técnicos irão avaliar o regramento no próximo mês para determinar de que forma poderão atuar.

Trecho onde a atividade será permitida fica próximo da região de Barra do Ribeiro, localizada na área lisa em azul à esquerda. Fepam / Governo do RS / Reprodução

Areia dragada também poderá ser vendida

Além da área determinada pelo zoneamento, as empresas que operam lavras de mineração também poderão atuar em zonas de interesse correspondentes ao canal de navegação. Isso porque, na mesma cerimônia, o governador Eduardo Leite e a secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann, assinaram o documento que autoriza o aproveitamento comercial dos sedimentos retirados da dragagem do canal hidroviário.

— O Estado poderá ser provocado pela iniciativa privada quando identificar, sobre essa área em que está a hidrovia, o interesse minerário. A ideia é permitir que você tenha uma redução de custos ao Estado pela exploração mineral. Se a empresa tem o interesse, o direito de lavra e está devidamente com título na Agência Nacional de Mineração, ela pode fazer essa extração, desonerando a Portos RS de realizar o processo de dragagem — explica Leite.

Nesses casos, a empresa executaria a dragagem em troca da comercialização do material resultante da atividade. Assim, em vez de o mineral permanecer no curso hídrico, como ocorre atualmente, ele poderá ser retirado para fins comerciais.

As medidas anunciadas não possuem relação com a enchente. Isso porque os estudos feitos pelo governo do Estado apontam que não houve influência da inundação de maio de 2024 no nível do Guaíba, mantendo o perfil do corpo hídrico.

— A dragagem que é feita, ou a exploração mineral, não se estabelece na perspectiva de reduzir o nível do Guaíba, até porque não se identifica alteração em relação ao comportamento histórico do lago — complementou o governador.