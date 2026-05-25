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Após 20 anos, mineração de areia volta a ser permitida em 4% do Guaíba

Governo do Estado também assinou autorização do uso comercial do material retirado de hidrovias. Medidas não têm relação com a enchente

Gabriela Plentz

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