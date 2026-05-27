Antes do retorno da chuva, quinta-feira terá predomínio de sol no RS; veja temperaturas

O cenário tende a mudar no fim de semana, quando a instabilidade volta ao Estado. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O tempo firme predomina na maior parte do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (28), com sol entre nuvens e elevação gradual da temperatura à tarde. No entanto, o refresco será curto. Uma nova rodada de chuva volumosa e trovoadas atinge o Estado já na sexta (29).

Conforme a Climatempo, o amanhecer de quinta terá temperaturas baixas, especialmente na Campanha, no Sul e na Serra. Na Metade Leste, haverá maior presença de nebulosidade, mas sem chuva.

Na Fronteira Oeste, nas Missões e no Noroeste, o céu fica limpo desde as primeiras horas.

A diferença na previsão entre as regiões se reflete nos termômetros, que variam entre 3°C e 25°C no RS.

O que esperar de sexta e sábado

Na sexta-feira (29), a chuva retorna com acumulados significativos na maior parte das regiões. Há risco de trovoadas e rajadas ocasionais de vento. Antes, porém, as máximas chegam a 26°C.

No sábado (30), o tempo segue instável no Norte, Nordeste, Serra, Vales e Região Metropolitana, com pancadas de chuva ao longo do dia. Na Campanha e na Fronteira Oeste, o sol aparece entre nuvens, e as temperaturas ficam amenas.

Confira como fica o tempo na sua região nesta quinta-feira (28)

Região Metropolitana

Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva. Em Porto Alegre, os termômetros variam de 12ºC a 18ºC.

Serra

Sol com muitas nuvens. À noite, muita nebulosidade, mas não chove. Em Caxias do Sul, mínima de 8ºC e máxima de 17ºC.

Campanha

Sol com muitas nuvens. Em Bagé, marcas entre 9ºC e 15ºC.

Fronteira Oeste

Dia de sol com muitas nuvens durante o dia. Em Uruguaiana, mínima de 12ºC e máxima de 17ºC.

Sul

Sol com muitas nuvens. Em Pelotas, termômetros entre 12ºC e 17ºC.

Litoral Norte

Sol entre nuvens durante o dia. Em Capão da Canoa, mínima de 9ºC e máxima de 16ºC.

Centro

Dia de sol com muitas nuvens. Em Santa Maria, marcas de 11ºC a 17ºC.

Norte

Dia de sol com muitas nuvens e nevoeiro ao amanhecer. Em Passo Fundo, termômetros de 9ºC a 20ºC.

Noroeste

Dia de sol com períodos nublados, mas sem chuva. Em Santa Rosa, mínima de 14ºC e máxima de 21ºC.