Antes de mais frio, chuva retorna ao RS no fim de semana; veja previsão por região

No sábado (16), em Porto Alegre, a mínima será de 10ºC, e a máxima, de 21ºC. Duda Fortes / Agencia RBS

Após uma semana de dias ensolarados e frio intenso, o tempo muda durante o fim de semana no Rio Grande do Sul. A previsão indica aumento da nebulosidade e retorno da chuva, com pancadas irregulares e de baixo volume.

De acordo com a Climatempo, no sábado (16), o avanço de áreas de instabilidades pelo interior do continente provoca condições para pancadas de chuva entre a tarde e a noite, especialmente na Metade Norte.

O amanhecer segue gelado, sobretudo no Oeste, no Centro e no Sul, onde ainda há pequena possibilidade de geada. A mínima varia bastante, de 2ºC a 16ºC, a depender da região.

A temperatura pode subir de maneira mais expressiva em comparação aos últimos dias, com um leve abafamento. A máxima pode atingir os 24ºC.

O que esperar do domingo

O domingo (17) será de mudança mais significativa, aponta a Climatempo. O avanço de uma nova frente fria favorece o aumento das nuvens e a ocorrência de chuva em uma parcela maior do Estado, com acumulados entre 5 e 25 milímetros.

No Norte, não está descartada a ocorrência de trovoadas. No Sul, o predomínio será de céu encoberto e precipitação mais persistente.

A temperatura mínima varia entre 8ºC e 18ºC, e a máxima oscila entre 12ºC e 21ºC.

E o início da próxima semana?

A segunda-feira (18) começa sob influência da nova massa de ar polar. O tempo segue instável em parte do Rio Grande do Sul, especialmente na madrugada e na manhã, quando ainda pode chover em áreas da Metade Norte.

A temperatura volta a ficar baixa na Campanha e no Sul. Os registros variam entre 2ºC e 7ºC, e entre 8ºC e 16ºC nas demais regiões. A máxima não passa dos 17ºC no território gaúcho.

Confira como fica o tempo na sua região neste sábado (16)

Região Metropolitana

Sol com muitas nuvens durante o dia. Em Porto Alegre, a mínima será de 10ºC, e a máxima, de 21ºC.

Serra

Dia de sol com variações de nebulosidade. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 9ºC e 20ºC.

Campanha

Sábado de sol com muitas nuvens. Em Bagé, a mínima será de 7ºC, e a máxima, de 18ºC.

Fronteira Oeste

Previsão de sol, com nevoeiro ao amanhecer. Muitas nuvens à tarde e à noite. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 9ºC e 20ºC.

Sul

Sol e muitas nuvens. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 7ºC e 18ºC.

Litoral Norte

Dia de sol com muitas nuvens. Em Capão da Canoa, a mínima será de 12ºC, e a máxima, de 21ºC.

Centro

Predomínio de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Em Santa Maria, mínima de 7ºC e máxima de 20ºC.

Norte

Chuvoso durante o dia. Em Passo Fundo, a mínima é de 12ºC, e a máxima, de 21ºC.

Noroeste

Sábado de sol com nuvens. Em Santa Rosa, mínima de 14ºC e máxima de 23ºC.

Confira como fica o tempo na sua região neste domingo (17)

Região Metropolitana

Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Porto Alegre, a mínima será de 14ºC, e a máxima, de 18ºC.

Serra

Aumento de nuvens e chuva. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 10ºC e 15ºC.

Campanha

Dia de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Em Bagé, a mínima será de 9ºC, e a máxima, de 14ºC.

Fronteira Oeste

Céu nublado. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 12ºC e 17ºC.

Sul

Sol e muitas nuvens. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 10ºC e 16ºC.

Litoral Norte

Chuva de manhã. Tarde e noite com temporal. Em Capão da Canoa, a mínima será de 13ºC, e a máxima, de 17ºC.

Centro

Domingo de sol com muitas nuvens durante o dia. Em Santa Maria, mínima de 12ºC e máxima de 15ºC.

Norte

Nuvens e chuva. Em Passo Fundo, a mínima é de 12ºC, e a máxima, de 18ºC.

Noroeste

Sol com aumento de nuvens e chuva. Em Santa Rosa, mínima de 14ºC e máxima de 19ºC.